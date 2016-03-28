"Народный фронт" не выдвигает никаких новых требований по коалиции — Бурбак

Предложения президенту по кандидатуре премьера, а также кандидатур в состав Кабмина вносит коалиция депутатских фракций в Верховной Раде.

Об этом заявил председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак во время общения с журналистами.

"Согласно Конституции Украины, предложения президенту по кандидатуре премьер-министра, а также кандидатур в состав Кабинета министров Украины вносит коалиция депутатских фракций в Верховной Раде", — отметил он.

"Мы сегодня услышали об условиях вхождения в коалицию от других партий: сначала принятие законопроектов, которые они считают очень нужным, а затем создание коалиции", — сказал Бурбак.

Он отметил, что "Народный фронт" не выдвигает никаких новых требований, как это озвучил руководитель фракции БПП.

"Хочу напомнить, что 2 месяца мы открыто обращаемся к коллегам из БПП, чтобы они публично определились с вариантом преодоления искусственно созданного политического кризиса. Или мы восстанавливаем работу коалиции" Европейская Украина "и поддерживаем программу действий действующего правительства, или они предлагают альтернативного премьера, состав правительства и новую программу ", — подчеркнул Бурбак.

Он подчеркнул, что "Народный фронт" не поддержит отставку действующего правительства, пока не будет альтернативы.

"Депутаты нашей фракции хотят видеть состав нового Кабинета министров и программу действий нового правительства, а не слова и заверения в том, что будут проводиться реформы. Я видел программу действующего правительства — там 379 конкретных решений, которые нужно внедрить", — сказал председатель фракции.

"Надо ответственно относиться к ситуации в стране. Чтобы был экономический рост — нужно, чтобы правительство стабильно работало, а не делить портфели", — резюмировал Бурбак.