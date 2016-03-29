В разведке предупредили: на Донбассе растет угроза возобновления боевых действий

На Донбассе уровень угрозы возобновления боевых действий повышается в связи с благоприятной погодой.

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины (МОУ) Вадим Скибицкий, передает канал "112.Украина".

"Уровень угрозы касательно восстановления боевых действий повышается. Это связано с тем, что погода сейчас благоприятная для возобновления активных боевых действий", — сказал он.

Также Скибицкий прокомментировал информацию о дискредитации сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе. "Эта информация широко начала появляться в сетях Интернета, на различных сайтах, если принять во внимание, то есть уже сообщение под названием "Кипящий котел Донбасса", автор Владислав Шурыгин, который говорит о том, что Александр Хуг (представитель ОБСЕ) не поддерживает те предложения, которые звучат из ДНР и ЛНР, занял проукраинскую позицию, и не реагирует на те нарушения, которые якобы имеют место со стороны ВСУ. Эта акция целенаправленная", — отметил он.

Кроме того, Скибицкий подчеркнул, что основная задача такой акции — это дискредитировать Украину и обвинить в нарушении минских договоренностей.

По его словам, влияние ОБСЕ на оккупированных территориях выросло в связи с тем, что представили организации объективно раскрывают нарушения со стороны российских войск.

"Представители ОБСЕ объективно раскрывают те нарушения, которые осуществляются со стороны российских оккупационных войск, а соответственно это и реакция международного сообщества, это реакция стран Западной Европы на те нарушения, которые есть с их стороны. Очень увеличилась редкость таких нарушений, что касается обстрелов, выдвижения на линию столкновения тяжелого вооружения, и это все фиксируется и докладывается", — добавил Скибицкий.

Напомним, ранее в разведке предупредили: главари ДНР и ЛНР задумали провокации против сил АТО.