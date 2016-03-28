В БПП приостановили членство в коалиции и официально выдвинули Гройсмана в премьеры

Парламентская фракция "Блока Петра Порошенко" приняла решение о выходе из коалиции "Европейская Украина".

Об этом вечером в понедельник, 28 марта, сообщил журналистам народный депутат Алексей Гончаренко перед встречей фракции с президентом Петром Порошенко на Банковой, сообщает ZN.UA.

"Фракция БПП приняла решение прекратить членство в коалиции, пока не будет принято решение по избранию нового премьера. Мы поручили это решение огласить Юрию Витальевичу Луценко, руководителю нашей фракции, на заседании Верховной Рады. Когда он это сделает, коалиция уже окончательно прекратит свое существование", — заявил политик.

Также фракция "Блок Петра Порошенко" официально выдвинула спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана кандидатом в премьер-министры. Об этом после заседания фракции БПП сообщил Гончаренко, передает РБК-Украина.

Вместе с тем, по словам нардепа БПП Сергея Лещенко, такое решение поддержали почти все члены фракции. Воздержались сам Лещенко и Мустафа Найем, против выступила Наталья Новак.

Напомним, ранее в Администрации президента представили вероятный список кандидатов в правительство Гройсмана.