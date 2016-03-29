Рада сегодня может решить судьбу Шокина

Сегодня, 29 марта, Верховная Рада рассмотрит проект постановления о предоставлении согласия на увольнение Президентом Украины Виктора Шокина с должности генерального прокурора Украины.

Об этом говорится в повестке дня парламента, пишет РБК-Украина.

Также нардепы планируют рассмотреть проект постановления об определении представителей Верховной Рады Украины в составе комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований и ряд вопросов социального обеспечения и культуры.

Кроме того, планируется рассмотреть проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно публичных закупок).

Напомним, ранее лидер фракции БПП Юрия Луценко назвал ГПУ полумафиозным генеральным могильником.

Как известно, 16 февраля Порошенко призвал Шокина подать в отставку. В Раде зарегистрирован проект постановления о даче согласия на увольнение его с должности генпрокурора.

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