Прокуратура показала видео, где убитый адвокат Грабовский отказывается от защиты ГРУшника

29 марта 2016, 12:38

Матиос также заявил, что убийство адвоката спецназовца Грабовского не единственное в рамках данного дела.

Юрий Грабовский

Военный прокурор Анатолий Матиос обнародовало видео, где Юрий Грабовский озвучивает отказ защищать ГРУшника РФ Александра Александрова. 

Об этом он расскзал на брифинге, пишет телеканал "112 Украина".

" Я, адвокат Грабовский Юрий Леонидович, обещаю и обязуюсь прекратить оказывать правовую помощь обвиняемому Александрову Александру Анатолиевичу в рамках уголовного производства, которое пребывает в Голосеевском райсуде г. Киева.

- Почему?

- Потому что я считаю невозможным его дальнейшее защищать по этому делу.

- Почему невозможно? Вы поняли свою ошибку?

- Да, я понял свою ошибку".

Матиос не исключает, что на облачном сервисе появятся новые видео, что поможет установить заказчика.

"Хочу предупредить, что вполне возможно, и мы это предполагаем, вследствие того, что облачные технологии с кодом доступа были созданы одним из убийц сразу в день убийства и хранились до сих пор и хранятся, и кто имеет к ним доступ, мы не исключаем, что могут появиться иные видеозаписи, которые не инициированы к распространению нами, с определенными комментариями и мы вместе с вами будем их анализировать. Это, возможно, даст нам возможность приблизиться к кругу настоящих заказчиков и мотивов этого дерзкого убийства", — заявил военный прокурор.

По словам Матиоса, следствие пока не может ответить на все вопросы, которые интересуют СМИ в связи с обнародованием этого видео из-за тайны следствия.

"Я знаю, что у вас сейчас возникнет очень много вопросов, не на все вопросы есть ответы, но на большинство вопросов, которые роятся в головах ваших, ответы у следствия, которые мы сейчас не сможем озвучить. Есть показания исполнителей убийц, есть вот это видео, есть еще много других вещей и вещественных доказательств. Для нас, и для следствия военной прокуратуры в этом деле теперь самым главным исследовать истинные мотивы этого дерзкого преступления, и выйти на настоящих заказчиков его осуществления. Кем бы они ни были, где бы они не были и в каких креслах они не сидели. Это не просто видео, вы все здесь опытные журналисты, и сможете очень внимательно, подчеркиваю, очень внимательно в дальнейшем проанализировать все, что здесь увидели. Поэтому, наверное, сможете сами выстроить те или иные версии. Единственное, что могу посоветовать и привести слова известного Козьмы Пруткова: "Зрите в корень", — призвал Матиос.

Матиос также заявил, что убийство адвоката спецназовца РФ Юрия Грабовского не единственное в рамках данного дела.

"Сейчас идут другие следственные действия, и я могу сказать только одно: что это убийство не является другом, есть другие эпизоды над раскрытием которых мы сейчас работаем", — заявил Матиос.

Напомним, 25 марта появились сообщения, что адвокат Грабовский, который защищал задержанного сержанта спецназа ГРУ ГШ ВС РФ Александра Александрова, найден убитым.

фото; видео: 112 Украина.

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Россия Украина убийство прокурор адвокат ГРУ Матиос Александров Грабовский
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