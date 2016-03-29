Шокин без трепета: почему Рада уволила генпрокурора

Спустя 15 месяцев после утверждения Рада уволила Шокина с поста генпрокурора. 289 голосов отданы за его увольнение, 6 парламентариев оказались против. Слова благодарности Виктору Николаевичу с парламентской трибуны высказал только Юрий Луценко. Положение обязывает.

Последнее решение Виктора Шокина в качестве генерального прокурора — увольнение его заместителя и прокурора Одесской области Давида Сакварелидзе. Отношения между генпрокурором и его замом в последнее время отдавали абсурдом: в ГПУ поступили письма от местных прокуроров и парламентариев, избранных в Одесской области, которые Сакварелидзе назвал "доносами". Не без участия грузинского юриста на украинской службе были проведены митинги на Резницкой и Банковой с требованиями уволить Шокина. При этом апелляция к Порошенко в данном случае выглядела бессмысленной: он подал представление об увольнении Шокина в середине марта, и вряд ли может нести ответственность за промедление в решении кадрового вопроса Верховной Радой. Конфликт вокруг дела "бриллиантовых прокуроров" стал камнем преткновения в отношениях Шокина и Сакварелидзе, благодаря чему общество получило немало пищи для размышления об эффективности прокуратуры.

Шокина принято называть ретроградом, при этом именно он устроил депутатскому корпусу немалую встряску, показав оперативное видео с участием Игоря Мосийчука, который потом был задержан (с согласия Верховной Рады) прямо в помещениях парламента. Впрочем, Виктор Николаевич действовал без особой спешки и расследованием резонансных дел вряд ли сможет похвастаться. Не отнести в его актив и преследование бывших регионалов. К тому же Шокин продолжительное время находился в отпуске или на больничном, при этом с олимпийским спокойствием реагируя на требования об его увольнении.

Не лишним будет напомнить, что Порошенко решил уволить генпрокурора накануне голосования вотума недоверия премьеру Арсению Яценюку в середине февраля, и этот шаг на Банковой преподносили в качестве жеста доброй воли со стороны главы государства. Шокин словно нарочно собрал на себя немало негативных эмоций со стороны представителей разных политических сил и общественных организаций. Да и его приближенные не уставали радовать, одно предположение заместителя генерального прокурора Юрия Столярчука о возможности допроса посла США в Украине Джеффри Пайетта накануне визита Порошенко за океан дорогого стоит.

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Гражданские активисты в разнообразных ипостасях (депутатских и представителей НГО) призывают президента назначить нового генпрокурора по итогам открытого конкурса. Законодательной базы для его проведения не существует, то есть предполагается, что глава государства освятит предложение комиссии, которая рассмотрит разные кандидатуры. Исходя из того, что генпрокурор в Украине воспринимается как карающий меч президента, шансы на проведение подобной процедуры невысоки. С другой стороны, есть и позитив — в публичной плоскости вращается с полдюжины фамилий возможных претендентов, от которых общество будет снова ждать реанимации Генеральной прокуратуры. Это процесс выглядит одним из наиболее ожидаемых в Украине, поскольку каждый из трех генпрокуроров после Революции Достоинства разочаровал украинцев собственной неэффективностью.