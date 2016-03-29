Вместо Шокина и.о. генпрокурора будет его первый заместитель

После увольнения Виктора Шокина исполняющим обязанности генерального прокурора будет первый заместитель генпрокурора Юрий Севрук.

Об этом прокурор Генеральной прокуратуры Украины Владислав Куценко заявил сегодня на брифинге, сообщает УНИАН.

"Сегодня Верховная Рада Украины дала согласие на увольнение генерального прокурора Украины Виктора Шокина. Именно на увольнение, а не отстранение, а не выражение недоверия, было рассмотрено его добровольное заявление об увольнении. Верховная Рада свое слово сказала, то есть поддержала заявление Виктора Шокина. После завершения процедурных моментов, связанных с сегодняшним решением парламента, в соответствии с частью 3 статьи 9 закона Украины "О прокуратуре", обязанности генерального прокурора Украины будет исполнять первый заместитель генерального прокурора Севрук Юрий Григорьевич", — рассказал Куценко.

Напомним, 29 марта, Верховная Рада отправила генерального прокурора Украины Виктора Шокина в отставку.

Фото: "Подробности".