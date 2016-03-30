От "Русского мира" до передачи Донбасса Украине: военный эксперт рассказал о снижении амбиций Путина

30 марта 2016, 08:00

Путин понимает, что наступление РФ на Донбассе может обернуться очень серьезными последствиями, говорит Игорь Романенко.

Игорь Романенко

Президент РФ Владимир Путин по-прежнему пытается передать оккупированные территории Донбасса Украине, однако уже не мечтает о "Русском мире" от Сумщины до Днепра.

Об этом бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко рассказал в комментарии "Главреду".

"Сезонный фактор был, есть и остается очень важным во время планирования и ведения боевых действий. Это касается и "гибридной войны", которая ведется Россией против Украины. Поэтому с улучшением погоды можно ожидать активизации боев. Ведь, к примеру, в распутицу очень сложно использовать технику: когда одна сторона сосредоточила очень много техники на определенном участке, она теряет, если нет хотя бы относительно проходимых дорог. Поэтому погодный фактор однозначно влияет на активность проведения боевых операций", — рассказал военный эксперт.

Но вопрос, по его словам, глубже, ведь ситуация на Донбассе сейчас складывается приблизительно следующим образом.

"Во-первых, боевики не могут просто так стоять, как предписано Минском-2. Им нужно оправдывать свое существование, они должны вести боевые действия и что-то делать. Тем более, что их руководство в основном — это бывшие российские штатные военнослужащие, которые контролируют и руководят ведением боевых действий", — напомнил генерал-лейтенант.

"Во-вторых, боевики не могут просто уйти с Донбасса. Хотя многие из них разочаровались, многие видят бесперспективность положения. Но уйти они не могут, поскольку это будет нарушением, которое повлечет за собой ответственность (причем это касается и российских военнослужащих). Я уже не говорю об уничтожении за это (как вы знаете, уже сотни российских военнослужащих уничтожены в этой войне, в том числе есть потери и среди генералов)", — говорит экс-замначальника Генштаба ВСУ.

"Могут ли боевики начать широкомасштабное наступление? И да, и нет. В принципе, если собрать возможности и российский потенциал, сосредоточить их, то — да, могут. Но они понимают, чем это для них обернется. Путин, даже при всех его амбициях, уже понимает, что это может обернуться очень серьезными последствиями, и не рискует идти на это. Хотя его амбиции стали скромнее: они уменьшились от уровня "Русского мира" — захватить часть Украины от Сумской области и до Днепра, затем все свелось к проекту "Новороссия", потом к просто территории в пределах Донецкой и Луганской областей, а теперь все гораздо скромнее — передать эту территорию в состав Украины, но на своих условиях. Пока что эти амбиции сохраняются", — подчеркнул эксперт.

"Так что боевикам нужно воевать, нужно оправдывать свое существование. Россиянам же нужно проводить ротацию военных (они пропускают своих военных через чеченские войны, войну на Ближнем Востоке, войну на Донбассе, чтобы (и это понятно с военной точки зрения) те приобрели опыт, поддерживали навыки и т.д. Такова ситуация на текущий момент", — резюмировал Игорь Романенко.

Напомним, ранее военный эксперт рассказал об американской тактике сил АТО на Донбассе.

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Донбасс Путин русский мир Новороссия военный эксперт Романенко
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