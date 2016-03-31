Под Донецком снова "потерялись" российские десантники: ищут брешь в позициях сил АТО

С целью вcкрытия системы огня и уточнения оборонительных порядков подразделений сил АТО, боевики активно применяют диверсионно-разведывательные группы.

Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Так, украинская разведка выяснила, что в районы Красногоровки, Марьинки и Новотроицкого Донецкой области вышли три диверсионно-разведывательные группы из состава 331-го парашютно-десантного полка (Кострома) 98 воздушно-десантной бригады (Иваново) Воздушно-десантных войск ВС РФ.

В ГУР МОУ напомнили, что 24 августа 2014 года, у Зеркального Амвросиевского района Донецкой области украинские военные взяли в плен 10 десантников со штатным вооружением и боевой техникой 331-го полка, по официальному сообщению российского командования "заблудились" и оказались на территории Украины во время начала боевых действий "по ошибке".

Напомним, что в октябре 2014-го в Костроме были обнаружены свежие могилы десантников, воевавших на Донбассе.