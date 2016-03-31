Запад никогда не забудет России пощечину, которую она дала Украине — политолог

31 марта 2016, 06:30

Нанося удары по Украине, Россия унизила подписантов Будапештского меморандума, говорит Цибулько.

Владимир Цибулько

Мировое сообщество никогда не сможет забыть ту пощечину, которую Россия дала Украине. Ведь, нанося удары по Украине, Россия унизила, в первую очередь, подписантов Будапештского меморандума.

Об этом заявил политолог Владимир Цибулько на чате в "Главреде".

"Независимо от урегулирования на Донбассе, вопрос Крыма и территориальной целостности Украины для мирового сообщества останется ключевым, ведь ту пощечину, которую позволила себе дать Россия, не смогут забыть никогда.

Для Британии и США, как гарантов территориальной целостности, пока не будет восстановлена ​​территориальная целостность Украины, или Украина не будет востановлена в рамках конституционных границ, будет существовать пятно на их репутации как гарантов и как ключевых игроков мировой безопасности.  

Нанося удары по Украине, Россия унизила, в первую очередь, подписантов Будапештского меморандума. Такие унижения не прощаются — за такие унижения рассчитываются в дальнейшем несколько поколений населения агрессора. Германия еще до сих пор рассчитывается за преступления гитлеровцев",  сказал эксперт.

По его мнению, и в США, и особенно среди европейского истеблишмента "есть понимание Украины как ключевого фактора безопасности будущего, ведь, с одной стороны Украина, с другой  Турция стали передовыми странами, сдерживающих цивилизационное нашествие, способное подорвать безопасность и единство Европы.

В Европе и США есть проблема между оценками и мировоззрением политического класса и оценками и мировоззрением обывателя в оценке миссии и роли Украины в сохранении безопасности", — говорит Цибулько.

Он также считает, что Украина совершила два великих подвига.

"За четверть века Украина совершила два великих подвига: сначала отказалась от ядерного оружия, а теперь еще и защищает европейские ценности от нашествия авторитарной орды. Если политический класс Европы не будет в состоянии донести до обывателя место и роль Украины в сохранении европейских ценностей, ему придется в дальнейшем объяснять причины мобилизации этого населения в национальные войска с целью обороны своих стран.

6 апреля состоится референдум в Нидерландах, и мы увидим, насколько политический класс в этой стране в состоянии доносить угрозу цивилизационным ценностям своим избирателям", — сказал Цибулько. 

Напомним, ранее экс-министр МИДа Владимир Огрызко заявлял, что Россия будет оставаться под санкциями Запада, даже если выполнит Минские соглашения. РФ должна быть наказана не только за свои преступления на Донбассе, но и в Крыму.

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Донбасс Россия Украина США Европа Крым Британия Цибулько
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