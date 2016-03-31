Запад никогда не забудет России пощечину, которую она дала Украине — политолог

Мировое сообщество никогда не сможет забыть ту пощечину, которую Россия дала Украине. Ведь, нанося удары по Украине, Россия унизила, в первую очередь, подписантов Будапештского меморандума.

Об этом заявил политолог Владимир Цибулько на чате в "Главреде".

"Независимо от урегулирования на Донбассе, вопрос Крыма и территориальной целостности Украины для мирового сообщества останется ключевым, ведь ту пощечину, которую позволила себе дать Россия, не смогут забыть никогда.

Для Британии и США, как гарантов территориальной целостности, пока не будет восстановлена ​​территориальная целостность Украины, или Украина не будет востановлена в рамках конституционных границ, будет существовать пятно на их репутации как гарантов и как ключевых игроков мировой безопасности.

Нанося удары по Украине, Россия унизила, в первую очередь, подписантов Будапештского меморандума. Такие унижения не прощаются — за такие унижения рассчитываются в дальнейшем несколько поколений населения агрессора. Германия еще до сих пор рассчитывается за преступления гитлеровцев", — сказал эксперт.

По его мнению, и в США, и особенно среди европейского истеблишмента "есть понимание Украины как ключевого фактора безопасности будущего, ведь, с одной стороны Украина, с другой — Турция стали передовыми странами, сдерживающих цивилизационное нашествие, способное подорвать безопасность и единство Европы.

В Европе и США есть проблема между оценками и мировоззрением политического класса и оценками и мировоззрением обывателя в оценке миссии и роли Украины в сохранении безопасности", — говорит Цибулько.

Он также считает, что Украина совершила два великих подвига.

"За четверть века Украина совершила два великих подвига: сначала отказалась от ядерного оружия, а теперь еще и защищает европейские ценности от нашествия авторитарной орды. Если политический класс Европы не будет в состоянии донести до обывателя место и роль Украины в сохранении европейских ценностей, ему придется в дальнейшем объяснять причины мобилизации этого населения в национальные войска с целью обороны своих стран.

6 апреля состоится референдум в Нидерландах, и мы увидим, насколько политический класс в этой стране в состоянии доносить угрозу цивилизационным ценностям своим избирателям", — сказал Цибулько.

Напомним, ранее экс-министр МИДа Владимир Огрызко заявлял, что Россия будет оставаться под санкциями Запада, даже если выполнит Минские соглашения. РФ должна быть наказана не только за свои преступления на Донбассе, но и в Крыму.