Порошенко ввел в действие санкционный "список Савченко"

В среду, 30 марта, президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, который утвердил санкционный список лиц, причастных к организации, незаконному задержанию и заключению украинской летчицы Надежды Савченко, режиссера Олега Сенцова и Александра Кольченко.

Указ подписан президентом накануне рабочего визита в США, сообщает прес-служба главы государства.

В решении СНБО отмечается, что в связи с вынесением судебными органами Российской Федерации незаконных обвинительных приговоров, осуществлением других противоправных действий в отношении граждан Украины Надежды Савченко, Олега Сенцова и Александра Кольченко, согласно части третьей статьи 5 Закона Украины "О санкциях", СНБО поддержал предложения президента и предложения Кабмина (распоряжение от 23 марта 2016 № 203-р) о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении лиц, причастных к противоправным действиям в отношении Савченко, Сенцова и Кольченко.

Решение СНБОУ содержит перечень физических лиц, к которым будут применяться бессрочные персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции).

Кроме того, по решению СНБОУ, Кабмин и СБУ при участии Нацбанка Украины должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). МИД Украины должен проинформировать компетентные органы Евросоюза, США и других государств с целью рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных санкций.

Отдельно поручается Кабмину подготовить вместе с СБУ и разведорганами Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении лиц, причастных к противоправным действиям в отношении других граждан Украины, и в двухнедельный срок представить на рассмотрение СНБО.

Напомним, в прошлую пятницу, 25 марта СНБО утвердил "список Савченко".