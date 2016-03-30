Политолог о населении Крыма: по "зачмыренности" опустилось до уровня Донбасса

Решение Госдумы РФ от 23 октября 2015 года, касающееся оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которым правительство России взяло под свое управление всю деятельность захваченных регионов — это только элемент одного из сценариев, который Россия реализует на Донбассе.

Об этом политолог Владимир Цибулько рассказал на чате в "Главреде".

"В практике российских властей последних лет никогда не делается ставка на один сценарий. Они формируют сценарий в развитии, в динамике, с возможностью быстрого перетекания от одного сценария к другому, в первую очередь, руководствуясь пиарной целесообразностью", — рассказал эксперт.

"Понятно, что состояние социально-экономического развития большинства регионов России крайне провальное по сравнению с украинскими регионами. Телевизионный образ, пропагандистская лексика и реальное положение вещей — это категории слишком далекие друг от друга", — подчеркнул политолог.

"По сути, если бы экономика России позволяла развивать оккупированные территории, то из Крыма уже была бы сформирована своеобразная "история успеха" по российским меркам. Вместо этого мы наблюдаем "историю поражения". Единственное, в чем преуспели российские оккупационные власти, то это в уровне "зачмыренности" крымского населения, который равен уровню "зачмыренности" населения Донецкой и Луганской областей. Преимущество Крыма разве в том, что там меньше стреляют", — подытожил Владимир Цибулько.

Напомним, ранее политолог рассказал, что мировое сообщество никогда не сможет забыть ту пощечину, которую Россия дала Украине. Ведь, нанося удары по Украине, Россия унизила, в первую очередь, подписантов Будапештского меморандума.