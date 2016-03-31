Западу нужно пересмотреть свое отношение к поставкам оружия Украине — Порошенко

Международному сообществу пришло время пересмотреть отношение к поставкам Украине оружия.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на форуме "Борьба Украины за свободу" в Вашингтоне, пишет УНИАН.

По словам президента, Украина смогла остановить наступление России на нашей земле. "Мы получили большую поддержку со стороны наших партнеров", — отметил он.

"Однако, я никогда не мог объяснить одну вещь для себя и для моих соотечественников — нежелание международного сообщества поставлять оружие легитимному правительству Украины и регулярной украинской армии, которая удерживает линию обороны против нападения на международный порядок. Я думаю, что пришло время пересмотреть это отношение", — заявил Порошенко.

По его словам каждое усилие, которое уделяется для защиты Украины, является инвестицией в долгосрочную безопасность Запада и устойчивость демократических ценностей.

Порошенко также призвал США заключить с Украиной всеобъемлющее двустороннее соглашение в области безопасности.

"Поддержка США имеет решающее значение для успешного сопротивления российской агрессии", — заявил он.

По его словам пора усилить двусторонний диалог между Украиной и США по форме и содержанию.

"Это также время обновить наш стратегический альянс и направить наше интенсивное сотрудничество в области обороны и безопасности во всеобъемлющую двустороннее соглашение в области безопасности", — заявил Порошенко, добавив, что по его убеждению "в этом все заинтересованы".

Ранее Порошенко отмечал, что Россия продолжает отправлять войска, тяжелое оружие и боеприпасы в Украину и использует эскалацию конфликта на Донбассе каждый раз, когда хочет добиться лучшего для себя сценария.

Порошенко также призвал гарантов территориальной целостности Украины по Будапештскому меморандуму восстановить международное правосудие и помочь Украине в борьбе за выживание и независимое будущее.