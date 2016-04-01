Оборотень в погонах: один из руководителей полиции Буковины оказался пособником боевиков ДНР — СМИ

Замначальника управления организационно-аналитического обеспечения Национальной полиции Черновицкой области Владимир Майборос весной 2014 года сотрудничал с боевиками ДНР, когда занимал должность начальника Волновахского РОВД в Донецкой области.

Об этом сообщает издание "Четвертая власть".

Такие факты подтверждаются видеозаписями, которые были сделаны в Волновахе в марте 2014 года. На одной из записей Майборос в своем выступлении признает, что милиция Волновахи патрулирует город совместно с группировками так называемого "народного ополчения", сформированного Павлом Губаревым.

"Все прекрасно знают настроения нашего народа. Когда произошли вот эти вот события, когда появились эти вот организации, мы их собрали, они к нам пришли. Хочу успокоить всех. У нас в Волновахском районе бардака пока нет. Они патрулируют совместно с работниками милиции. И никаких у нас разногласий с этими новыми организациями нет", — заявил тогда Майборос.

А уже через несколько месяцев "ополченцы" начали массово мародерствовать, грабить и чинить расправы над мирными жителями.

Как заметило издание, на том же круглом столе, где выступали представители местной власти, милицейское начальство и лидеры местных боевиков, также выступил представитель сепаратистов, не скрывавший своих целей: "Наше движение сформировалось в Донецке. Наш лидер Губарев Павел, который был избран народным губернатором. Самая главная наша идея — это федеративная республика или федерация юго-востока Украины".

Сепаратист заявил, что не признает киевское правительство, а на всех админзданиях Волновахи должен висеть российский флаг. Эти слова не вызвали протеста у милицейского начальства, которое должно было охранять на вверенной территории закон и порядок.

Помимо этого, в Сети доступно и другое видео из Волновахи, снято в марте 2014 года. На нем боевики с российскими флагами совместно с работниками волновахской милиции блокируют движение колонны ВСУ, двигавшейся к границе с РФ, и вынуждают солдат разворачивать технику. При этом сотрудники МВД перегораживают военным дорогу своей машиной.

В ГУ Нацполиции в Черновецкой области пообещали провести служебное расследование по фактам деятельности Майбороса.

Напомним, 17 марта сотрудники СБУ задержали бывшего главу Нацполиции Винницкой области Антона Шевцова, которого подозревают в государственной измене.

фото: Max Kozmenko