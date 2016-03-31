Критики закона об аресте активов Януковича опираются на мнение жены бизнес-партнера сына Януковича — нардеп

Представители межфракционного депутатского объединения "Еврооптимисты" формируют свою позицию по законопроекту №4057, который позволит вернуть государству 50 млрд гривен, арестованных на счетах представителей режима Януковича, опираясь на мнение жены бизнес-партнера Александра Януковича.

Об этом заявила народный депутат фракции "Народный фронт" Татьяна Чорновол на брифинге в парламенте.

"Еврооптимисты", выражая свою позицию по этому документу, опираются на мнение депутата Елены Сотник, которая имеет прямой конфликт интересов по законопроекту №4057. Она является женой партнера Александра Януковича — Анатолия Амелина ", — рассказал Чорновол.

В частности, она отметила, что Анатолий Амелин и сын экс-президента Александр Янукович являются учредителями ООО "Столичный стиль" — это управляющая компания расположена в донецком бизнес-центре.

"Кроме того, если посмотреть биографию мужа г-жи Сотник, можно увидеть, что он долгое время был финансистом Ахметова. Во времена Януковича он в команде Ахметова вошел в Государственную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку", — добавила представитель "Народного фронта".

Она объяснила, что во времена Януковича происходили массовые рейдерские атаки на предприятия, чаще всего — по схеме эмиссии акций.

"Эмиссия акций не могла проходить мимо г-на Амелина, поскольку он руководил департаментом по ценным бумагам в Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку", — подчеркнула депутат.

"Поэтому возникают вопросы к человеку, который формирует позицию "Еврооптимистов". Я обращаюсь в первую очередь к "Еврооптимистам" с призывом изучить эти факты, потому что вполне возможно, что депутатам они просто неизвестны", — отметила Чорновол.

По ее словам, имея такой конфликт интересов, г-жа Сотник ни в коем случае не могла комментировать законопроект №4057, не указывая, что ее муж является бизнес-партнером Януковича.