В Луганск прибыли ревизоры из РФ: разбираются, почему солдаты бунтуют и не хотят воевать

Ротные и комбаты отказываются выполнять приказы, противоречащие Минским договоренностям, сообщает украинская разведка.
После ряда бунтов российских военных, которые воюют на стороне боевиков Донбасса, российское командование решило выяснить причины таких фактов открытого неповиновения.
Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
В разведке выяснили, что из-за опасности участия в активных боевых действиях и постепенного понимания неотвратимости наказания за военные преступления на временно оккупированных территориях востока Украины, отмечаются факты открытого неповиновения в подразделениях российских оккупационных войск 2-го армейского корпуса (Луганск) ВС РФ.
29 марта в штаб 2 АК прибыла комиссия Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного ВО ВС РФ для расследования случаев открытого неповиновения командиров среднего звена в т.ч. отказа от выполнения приказов и распоряжений командования корпуса, противоречащие Минским договоренностям.
Напомним, 28 марта военнослужащие 2-го батальона 3-й отдельной мотострелковой бригады (Горловка) отказались занять передовые позиции и угрожали убить командира бригады генерал-майора Игоря Тимофеева за безжалостное отношение к подчиненным и бездарное командование.
Также напомним, 26 марта, под Авдеевкой боевики ДНР отказались от боевого выхода в составе диверсионно-разведывательной группы. Бунт поднял "разведвзвод 1-го батальона 3 омсбр" 1 АК.