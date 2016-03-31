В Луганск прибыли ревизоры из РФ: разбираются, почему солдаты бунтуют и не хотят воевать

После ряда бунтов российских военных, которые воюют на стороне боевиков Донбасса, российское командование решило выяснить причины таких фактов открытого неповиновения.

Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В разведке выяснили, что из-за опасности участия в активных боевых действиях и постепенного понимания неотвратимости наказания за военные преступления на временно оккупированных территориях востока Украины, отмечаются факты открытого неповиновения в подразделениях российских оккупационных войск 2-го армейского корпуса (Луганск) ВС РФ.

29 марта в штаб 2 АК прибыла комиссия Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного ВО ВС РФ для расследования случаев открытого неповиновения командиров среднего звена в т.ч. отказа от выполнения приказов и распоряжений командования корпуса, противоречащие Минским договоренностям.

Напомним, 28 марта военнослужащие 2-го батальона 3-й отдельной мотострелковой бригады (Горловка) отказались занять передовые позиции и угрожали убить командира бригады генерал-майора Игоря Тимофеева за безжалостное отношение к подчиненным и бездарное командование.

Также напомним, 26 марта, под Авдеевкой боевики ДНР отказались от боевого выхода в составе диверсионно-разведывательной группы. Бунт поднял "разведвзвод 1-го батальона 3 омсбр" 1 АК.