МВФ требует от Украины роста тарифов на газ: энергия — это товар, который имеет свою цену

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд настаивает на необходимости соблюдения украинскими предприятиями и гражданами страны платежной дисциплины при расчетах за потребленные энергоресурсы в рамках реализации общей реформы энергетического сектора Украины, прописанной в программе реформ, одобренной МВФ.

Об этом в ходе международного форума сказал глава представительства МВФ в Украине Жером Ваше, сообщает УНИАН.

"Реформа энергосектора — это не только управление дефицитом НАК "Нафтогаз Украины" и, как следствие, снижение нагрузки на госбюджет, — сказал Ваше. — Результатом реформы стало то, что украинцы поняли: энергия — это товар, который имеет свою цену. Теперь необходимо соблюдать платежную дисциплину".

Ранее Ваше обратил внимание на то, что Украине необходимо продолжать программу реформ и выполнять планы в части тарифного регулирования, в том числе в энергетической сфере.

Напомним, украинский Кабмин на месяц отсрочил решение о повышении цены на газ для населения с 1 апреля, как это предусмотрено меморандумом с МВФ. Однако глава Нацкомиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк заявил, что после повышения стоимости газа для предприятий теплокоммунэнерго тарифы на центральное отопление для населения могут вырасти в среднем на 80%.

Также напомним, с октября 2015 года украинцы платили за тепло по новым тарифам, выше предыдущих на 70%.

Информагентство ранее сообщало, что, по данным "Нафтогаза", предприятия теплокоммунэнерго, теплоэлектроцентрали, а также ряд промышленных потребителей по состоянию на 15 марта 2016 года задолжали "Нафтогазу" 23,1 млрд грн.