Порошенко призвал США усилить сотрудничество с Украиной в сфере производства вооружений

Президент Украины Петр Порошенко в Вашингтоне провел встречу с представителями ведущих американских компаний военной промышленности, участвующих в поставках товаров и услуг военного назначения в Украину.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы главы государства.

Отмечается, что президент выразил благодарность присутствующим на встрече за важный вклад американской стороны в укрепление обороноспособности Украины. Он подчеркнул необходимость усиления двустороннего сотрудничества для сдерживания продолжающейся вооруженной агрессии против Украины на Донбассе.

Глава государства отметил широкие возможности для налаживания взаимодействия между предприятиями ВПК Украины и Соединенных Штатов по разным перспективными направлениями, в том числе в рамках кооперации в вопросах производства вооружений и оборудования, привлечения американских технологий и инвестиций в совместные проекты в Украине.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко, который будет находиться с визитом в США с 30 марта до 3 апреля.

Фото: Пресс-служба президента Украины.