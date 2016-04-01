Боевики обстреляли окраину Горловки из тяжелых орудий и подняли вой о "подлости украинских карателей"

"Отличилась" бригадная артиллерийская группа "3-й омсбр", сообщает Тымчук.
Об этом народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.
Также, по данным военного эксперта, в районе Горловки бригадная артиллерийская группа "3-й омсбр" боевиков, после подвоза дополнительного боекомплекта, нанесла удары по северо-западной окраине Гольмовского (где находятся собственные позиции террористов).
После этого в ДНР поднялась информационная истерия о "подлости украинских карателей, обстреливающих мирных граждан", добавил координатор "Информсопротивления".
А украинские патриоты опубликовали фото Гольмовского после огневого удара боевиков по поселку. "Наши подозрения падают на СПН "Лавина" 3 омсб 1 АК, так, как они вчера (30 марта) покинули своё расположение и выдвинулись на выполнение "боевых задач", — рассказали патриоты.
Напомним, штаб АТО сообщил, что после обстрела боевиков в Зайцево и Жованке были обнаружены воронки глубиной до полутора метра и в диаметре от 2 до 4 метров.
фото: Facebook "Нова Горлівка"