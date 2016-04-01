Боевики обстреляли окраину Горловки из тяжелых орудий и подняли вой о "подлости украинских карателей"

В четверг, 31 марта, в районе Зайцево и Жованки Донецкой области только в течение первой половины дня террористы выпустили по позициям украинских войск до 300 мин, снарядов и выстрелов из СПГ-9.

Об этом народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

Также, по данным военного эксперта, в районе Горловки бригадная артиллерийская группа "3-й омсбр" боевиков, после подвоза дополнительного боекомплекта, нанесла удары по северо-западной окраине Гольмовского (где находятся собственные позиции террористов).

После этого в ДНР поднялась информационная истерия о "подлости украинских карателей, обстреливающих мирных граждан", добавил координатор "Информсопротивления".

А украинские патриоты опубликовали фото Гольмовского после огневого удара боевиков по поселку. "Наши подозрения падают на СПН "Лавина" 3 омсб 1 АК, так, как они вчера (30 марта) покинули своё расположение и выдвинулись на выполнение "боевых задач", — рассказали патриоты.

Напомним, штаб АТО сообщил, что после обстрела боевиков в Зайцево и Жованке были обнаружены воронки глубиной до полутора метра и в диаметре от 2 до 4 метров.

фото: Facebook "Нова Горлівка"