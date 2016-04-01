Военный эксперт о размещении танков НАТО в Европе: нужно переходить к более серьезным шагам

Намерение США разместить в Европе танковую бригаду и изменение политики НАТО от обеспечения безопасности к "отпугиванию" России в странах Восточной Европы — это попытка Альянса догнать РФ, нежели сдержать ее.

Об этом военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий рассказал в комментарии "Главреду".

"Раньше у цивилизованного мира не было более-менее весомых доказательств агрессии РФ, проведения ею операций, которые приводят к захвату части территории (как это случилось в Украине). В Европе действия России начали рассматривать как посягательство на территориальный суверенитет Литвы, Латвии, Эстонии. Также угрозы звучали в адрес Швеции и Финляндии. То есть, на северном фланге мы видим действия РФ, которые тоже можно отнести к категории "гибридных", — говорит военный эксперт.

"На мой взгляд, это расширенная фаза специальных операций России, которая сегодня их усиливает. При этом наблюдается переход от "горячей войны" к дипломатии, потому-то и появляются "вежливые зеленые человечки". По этой причине Европа, точнее та ее часть, которая знакома с нравами Российской Федерации, — балтийские страны, а также Польша, Румыния, Болгария, в один голос заявили о необходимости усиления присутствия США в Европе. Это делается в противовес той агрессии, которая проводится Россией в Украине и усиливается. К тому же, высока вероятность того, что эта агрессия будет проводиться и на остальной части Европейского континента, в разных уголках Европы", — считает Козий.

"НАТО восприняло этот призыв и, в конце концов, было принято решение о необходимости усиления европейских стран присутствием американского контингента. Вспомните демарш, который по приглашению европейских стран проводило одно из подразделений бронетанкового кавалерийского полка, когда оно ездило из страны в страну небольшим составом и демонстрировало присутствие, чтобы успокоить население, чтобы показать, что НАТО — это единый блок", — говорит эксперт.

По его мнению, сегодня нужно переходить к более серьезным шагам, поскольку РФ не сбавляет обороты, а, наоборот, пытается трансформировать их: "Потому возникла необходимость поднять вопрос о размещения танков в Восточной Европе. Скорее всего, это будет бронекавалерийский полк или бригада".

Военный эксперт также напомнил, что в конце 80-х годов силы НАТО, в том числе США, Германии и Британии, были частично выведены из Европы, когда началось потепление в отношениях с СССР, и эти силы были расформированы. "Сейчас это приходится восстанавливать. РФ создает конфликтные ситуации, а НАТО уже вдогонку пытается привести силы в соответствие с необходимостью. Почти постоянно осуществляются провокационные полеты авиации, особенно над Балтийским морем, с нарушением воздушного пространства. Все эти действия России и приводят к такому решению НАТО".

"Думаю, больше подробностей о том, какие мероприятия реально будут осуществляться, появится после Варшавского саммита стран-членов НАТО. Европа однозначно нуждается в защите. Это, скорее, попытка догнать РФ, чем попытка ее сдержать. Однозначно Европа и дальше будет пытаться проводить соответствующие мероприятия, ведь страны Балтии не чувствуют себя в безопасности. Кроме того, мы видим сегодня угрозы и на южном фланге: это не только Сирия, но и Черноморский регион, где была захвачена часть территории Украины — Крым", — говорит эксперт Института евроатлантического сотрудничества.

"Нельзя сказать, что РФ реагирует на действия Европы. Она, скорее, использует заявления и действия Европы для того, чтобы оправдать то, что она давным-давно сделала или давно спланировала. Потому я и говорю, что Европа, к сожалению, догоняет Россию, а не работает на опережение. В этом слабость НАТО и европейской политики безопасности и обороны", — подытожил Козий.

Напомним, несколькими днями ранее командующий силами НАТО в Европе генерал Филип Бридлав предложил усилить группировку НАТО в странах Балтии, поскольку для устрашения России 8 истребителей НАТО там недостаточно.