Эксперт о переброске танков НАТО на Восток: России дают понять — агрессия будет иметь высокую цену

Намерение США разместить в Европе танковую бригаду в Восточной Европе должно предостеречь Россию от агрессии против бывших стран советского блока.

Об этом содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник рассказал в комментарии "Главреду".

"Политика "сдерживания" — это целая наука, которая развивалась на протяжении десятилетий "холодной" войны. Она заключается в том, что агрессору дается четкий практический сигнал (а не просто сигналы на уровне деклараций), то есть конкретными действиями показывается, что любые его агрессивные действия будут иметь настолько высокую цену, что она заставит агрессора отказаться от своих замыслов", — объяснил военный эксперт.

"То есть то, о чем говорил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Бридлав — переброска в Восточную Европу танковых бригад, должно заставить Россию отказаться от намерений по реализации на территории стран НАТО сценариев, подобных тем, что применялись в Крыму или на Донбассе", — подчеркнул содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова.

"Как может реагировать на это Россия? Такие действия побуждают противника проявлять соответствующую реакцию. Так, проходят несколько циклов: противная сторона предпринимает какие-то другие шаги, но, в конце концов, стороны приходят к балансу сил, когда ситуация стабилизируется. Безусловно, будут заявления и действия со стороны России в ответ, но, думаю, что все-таки удастся остановить эту эскалацию на том уровне, который не приведет к конфликту", — резюмировал Алексей Мельник.

Напомним, военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий рассказал в комментарии "Главреду, что НАТО нужно переходить к более серьезным шагам.