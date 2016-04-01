В штабе АТО объяснили, зачем боевики используют "запрещенное" оружие

В пятницу, 1 апреля, в зоне АТО на Донбассе по состоянию на 18:00 боевики 36 раз нарушили "режим тишины", обстреляв позиции силовиков.

О ситуации на востоке нашей страны говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

Враг, в частности, открывал огонь из запрещенного Минскими соглашениями вооружения, удары наносились с целью добиться "ответки" и спровоцировать возвращение на передовую украинской артиллерии, танков и минометов.

"Сегодня террористы дважды вели прицельный огонь из минометов по Авдеевке и один раз — по Невельскому", — отметили военнослужащие.

Преступники также хаотично били из зенитных установок ЗУ-2, пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия в направлении сил АТО, которые находятся в промышленной зоне Авдеевки, а также возле Песок, Луганского, Новгородского и Опытного.

"На Луганском направлении враг стрелял в сторону Новозвановки и Степного, а на Мариупольском — в направлении Новотроицкого", — добавили в штабе проходящей на востоке нашей страны спецоперации.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", как может измениться ситуация в зоне боевых действий на востоке украинского государства весной. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.

Видео: Військове телебачення України