Разведчики рассказали, где на Донбассе шпионят боевики

В зоне АТО на Донбассе боевики шпионят в районе двух населенных пунктов, чтобы, в частности, уточнить оборонные порядки украинских подразделений.

Об этом говорится на сайте ГУ разведки Министерства обороны Украины.

В ведомстве уточнили, что враг пытается узнать нужную ему информацию под городами Авдеевка и Ясиноватая Донецкой области.

"Возле первого зафиксирован беспилотный летательный аппарат тактического уровня, запуск которого осуществлен из района Горловки", — отметили разведчики.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что недалеко от Ясиноватой подтверждено "пребывание маневренной группы радиоэлектронной разведки" орудующих на востоке нашей страны злоумышленников.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", как может измениться ситуация в зоне боевых действий на востоке украинского государства весной. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.