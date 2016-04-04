Политолог рассказал о большой пропасти между "коллективным Порошенко" и Порошенко-физлицом

Президент Украины Петр Порошенко, который за 2015 год задекларировал 62,16 млн гривен, — это сумма интересов всех игроков с орбиты главы государства.

Об этом политолог Владимир Цибулько рассказал на чате в "Главреде".

"Между физическим лицом Петром Порошенко и коллективным Петром Порошенко (как институтом президентства) существует большая пропасть. Коллективный Порошенко — это точно не владелец Липецкой фабрики "Рошен", а, скорее, владелец конфискованного Севморзавода, то есть коллективный Порошенко — это сумма интересов всех игроков с орбиты президента. Он персонально со своими интересами в этом пуле — явно не самый крупный игрок", — рассказал эксперт.

"Давайте научимся отделять персональные интересы политиков от коллективных интересов их команд. Конечно, в символическом смысле рассчитывается за это всегда тот, кто персонализирует команду. Но персональными рейтингами пользуется не только он один. Очевидно, что к такой коллективной ответственности наш политический класс еще не привык, за что очень часто рассчитывается и личность, являющаяся публичным олицетворением команды, но теневые игроки особые потери не несут", — резюмировал Владимир Цибулько.

Напомним, "Главред" представлял ТОП-100 самых богатых украинцев. Издание "Forbes Украина" оценило состояние Порошенко в 858 млн долл. За последний год оно выросло на 100 млн долл. Помимо корпорации Roshen, которую Порошенко передал в "слепой траст", он владеет Международным инвестиционным банком, является бенефициаром холдинга "Укрпроминвест-Агро". Также в его собственности ряд активов в крахмальной, автомобильной, судостроительной и машиностроительной отраслях. Вдобавок у мультимиллионера есть несколько национальных и региональных телерадиокомпаний.