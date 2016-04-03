В штабе АТО подсчитали, сколько раз сегодня боевики нарушали "тишину"

В воскресенье, 3 апреля, в зоне АТО на Донбассе по состоянию на 18:00 боевики шесть раз нарушили "режим тишины", обстреляв позиции силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что террористы открывали огонь из разного оружия, в частности, запрещенного Минскими соглашениями.

"Они проявили свою активность на Мариупольском направлении. Сначала, используя стрелковое оружие и пулеметы, враг обстрелял один из опорных пунктов у Новотроицкого, а позже позиции под Гранитным и Майорском", — отметили военнослужащие.

По их данным, там злоумышленники против наших бойцов также использовано тяжелое вооружение — минометы калибром 120 мм. "Возле Широкино за несколько минут прилетели десять вражеских мин", — добавили силовики.

На Донецком направлении по украинским войскам мощные огневые удары были нанесены в Авдеевке. "В промзоне города боевики использовали одновременно минометы 120-го и 82-го калибра", — подчеркнули в пресс-центре.

Также в районе этого населенного пункта и Майорска незаконные вооруженные формирования несколько раз целились по силам АТО из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, активно использовали снайперов.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", как может измениться ситуация в зоне боевых действий на востоке украинского государства весной. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.