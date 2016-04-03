Порошенко объяснил, почему Украине не нужно разрывать дипотношения с Россией

Президент Петр Порошенко заявил, что Украине не нужно разрывать дипотношения с РФ, поскольку наши дипломаты должны защищать интересы миллионов пребывающих там украинцев.

Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам, пишет УНИАН.

В то же время политик подчеркнул, что в соседней стране консульские представители обязаны защищать, в частности, интересы незаконно осужденной летчицы и нардепа Надежды Савченко.

"… (они — ред.) должны быть на судилищах, где судят украинских патриотов для того, чтобы их защищать. А сидеть отсюда и дули крутить, я убежден в том, что это не является стратегической позицией, которую может преследовать Украина", — отметил Порошенко.

Также президент подчеркнул, что военного решения деоккупации Донбасса и Крыма не существует, а для эффективного обеспечения скоординированных действий Украины и тех, кто нас поддерживает в мире, необходимы усилия украинских дипломатов.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", каковы шансы, что Верховная Рада примет проект постановления о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.