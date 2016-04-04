Под Горловкой и Докучаевском боевики "традиционно" бьют из пулемётов и станковых гранатометов

В течение 2-3 апреля боевики продолжали досаждать силам АТО, атакуя из районов Горловки и Докучаевска Донецкой области.

Об этом народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, "традиционно" из пулемётов и станковых гранатометов боевики вели огонь по опорным пунктам и наблюдательным пунктам южнее и юго-восточнее Майорска, а также в районе Зайцево.

В районе Новотроицка Волновахского района террористы используют крупнокалиберные пулемёты и АГС-17 – в частности, со стороны позиций южнее Центрального карьера обстреливался передовой опорный пункт сил АТО, также в данном районе было замечено перемещение нескольких мелких групп боевиков, которые вели разведку минно-взрывных заграждений, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, в Горловке были уничтожены 10 боевиков, сами террористы пускают слухи об американских снайперах-морпехах.