В НАБУ рассказали, почему не будут расследовать информацию об офшорах Порошенко

В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что не намерены начинать расследование в отношении активов действующего президента Украины Петра Порошенко, указанных в материалах о "панамских оффшорах", так как он не является подследственным НАБУ лицом в соответствии с законодательством Украины.

В то же время, в отношении других лиц бюро уже "проводит аналитическую работу", пишет УНИАН.

Ведомство обнародовало свое разъяснение "в ответ на многочисленные запросы средств массовой информации относительно того, будет ли НАБУ расследовать указанное в материалах о "панамских офшорах".

В бюро также отмечает, что, согласно закону "О НАБУ" и Уголовному процессуальному кодексу, подследственными бюро являются высшие должностные лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, в частности президент Украины, полномочия которого прекращены.

"Подчеркиваем, что, согласно законодательству, действующий президент Украины не является подследственным НАБУ лицом и бюро не имеет полномочий начинать по нему досудебное расследование", — говорится в сообщении.

В то же время, как сообщает Антикоррупционное бюро, отношении других лиц, упоминаемых в материалах СМИ, сейчас проводится аналитическая работа с целью установления оснований для проведения досудебного расследования.

Ранее сообщалось, что Центр по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал данные об офшорах президента Петра Порошенко, который создал три офшорные компании для продажи активов Roshen без уплаты налогов в госбюджет Украины.

Как известно, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал масштабное расследование об офшорных компаниях, которые используются влиятельными людьми для уклонения от оплаты налогов. Среди фигурантов офшорного скандала значатся фамилии 12 действующих и бывших мировых лидеров, бизнесменов и официальных лиц.

Материалы расследования, вышедшего под названием Панамские документы, были получены в результате крупной утечки информации от источника в юридической фирме Mossack Fonseca, которая оказывает услуги по регистрации и обслуживанию офшорных компаний.

Между тем, в компании Mossack Fonseca назвали преступлением публикацию о владельцах офшоров.

фото: obozrevatel.com