У Путина мечтают, что главари ДНР и ЛНР будут "руководить" Донбассом еще два года

Главари террористических квази-республик ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий продолжат "возглавлять" оккупированные районы Донецкой и Луганской областей до окончания срока их полномочий в 2018 году.

Об этом заявил помощник президента России Владислав Сурков во время встречи с экспертами, пишет РИА Новости со ссылкой на директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, присутствовавшего на этой встрече.

По словам Чеснакова, Сурков недвусмысленно сформулировал следующую позицию: "Захарченко и Плотницкий получили свой мандат глав республик на прямых всенародных выборах. Срок их полномочий заканчивается лишь в 2018 году. До окончания этого срока они точно будут работать. Более того, судя по данным социологических опросов, действующие главари ДНР и ЛНР очевидно могут поставить вопрос о переизбрании на второй срок".

Напомним, ранее сообщалось, что марионеточные "республики" Донбасса посетил помощник Путина.