В Европарламенте представят доклад о преступлениях России на Донбассе

Сегодня, 5 апреля, в Европарламенте будет представлен доклад о преступлениях России на Донбассе в 2014 году.

Об этом сообщила депутат Сейма, зампредседателя комиссии нижней палаты польского парламента в иностранных делах Малгожата Госевская, сообщает Укринформ.

"5 апреля в рамках конференции в Европарламенте состоится широкая презентация доклада для депутатов Европарламента, представителей неправительственных организаций, журналистов, деятелей прав человека", — заявила Госевская.

Главный организатор презентации — депутат Европарламента от правящей в Польше партии Право и справедливость (PiS) Анна Фотига.

После презентации доклада в Европарламенте Госевская во второй половине апреля планирует передать показания о преступлениях россиян на Донбассе в Международный уголовный суд в Гааге.

По ее словам, планируется также серия презентаций доклада о преступлениях России на Донбассе в национальных парламентах стран ЕС. Речь о странах Балтии, Чехии, Словакии, а также, возможно, ряде стран Запада.

Ранее Госевская отмечала, что доклад о военных преступлениях Российской Федерации на Донбассе представят в Гаагском трибунале в апреле 2016 года.