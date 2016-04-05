Под Широкино силы АТО накрыли "морпехов" ДНР — один уничтожен, трое ранены

Российские военнослужащие из 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск Донецкой области) продолжают нести потери.

Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Установлены очередные потери личного состава разведывательных подразделений 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК ВС РФ. 3 апреля в районе Широкино во время выхода в составе диверсионно-разведывательной группы погиб один и были ранены три "морских пехотинца" ДНР, говорится в сообщении.

Напомним, несколькими днями ранее ГУР МОУ сообщало, что под Мариуполем "морпехи" ДНР подстрелили своего подполковника, который возвращался с боевого задания в составе ДРГ.

Также напомним, 1 апреля, двое военнослужащих 3-го мотострелкового батальона 9-го полка, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, вышли на собственное минное поле и подорвались на мине направленного действия, один из гуляк погиб, второй — ранен, рассказали в украинской разведке.