Новые подробности пожара в Краснодоне: целая бригада "армии" ЛНР осталась без горючего

Стали известны новые подробности взрывов цистерн с дизтопливом в Краснодоне Луганской области. Как оказалось, после пожара без горючего остались боевые машины 2-й мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса.

Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Зафиксированы новые факты поставок боеприпасов и горюче-смазочных материалов для нужд 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов ВС РФ. 3 апреля в Краснодон прибыли два эшелона (18 железнодорожных цистерн) с ГСМ (всего 720 тонн) и восемь грузовых автомобилей с боеприпасами.

На следующий день сгорели четыре цистерны с ГСМ в результате возгорания горючего в одном из эшелонов и распространения огня на близлежащие вагоны с углем. В связи с этим, было отложено проведение учений с боевыми стрельбами и вождением боевых машин 2-й отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2 АК, для нужд которой предназначалась часть доставленного горючего.

Напомним, сопредседатель ГИ "Права справа" Дмитрий Снегирев рассказал, что перед возгоранием цистерны с горючим прозвучал хлопок и повалил черный дым. По его мнению, это может быть борьба с контрабандой в ЛНР или удар спецслужб ДНР.

фото: стоп-кадр МЧС ЛНР