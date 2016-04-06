Адмирал рассказал, как украинские военные моряки со стрельбой предотвратили кризис в Крыму

После того как в апреле 1992 года президент Украины Леонид Кравчук и президент РФ Борис Ельцин обменялись указами о подчинении бывшего Черноморского флота ВМФ СССР, — некоторые корабли взяли курс из Севастополя на Одессу, а остающиеся в Крыму открыли по ним стрельбу боевыми снарядами. Однако широкой общественности пока неизвестны и другие факты вооруженного столкновения украинских и российских военных моряков.

Об этом адмирал запаса ВМС Украины, бывший первый заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Кабаненко рассказал на чате в "Главреде".

"В истории ВМС Украины, к сожалению, существует много вещей, которые не известны широкой общественности. Кроме тех событий, которые были в начале независимости Украины, были и другие события — в Одессе в 1994 году (инцидент с гидрографическим судном "Челекен", перевозившим контрабандный сахар и самовольно демонтированное россиянами радионавигационное оборудование и настигнутым уже в Севастополе. — Ред.) в Донузлаве в 1996 году", — рассказал адмирал запаса.

"Хотел бы отметить, что в тех событиях украинские военные моряки показали свои лучшие качества и не допустили эскалации напряжения, превращения ситуации в кризисную. Каким образом — спросите вы? Адекватным ответом и профессиональными действиями на опережение. Тогда были и стрельба, и быстрые действия по освобождению объектов", — вспоминает бывший первый замначальника Генштаба ВСУ.

"Вообще, не было допущено преимущество другой стороны в силах, средствах и возможностях, и украинским военным ставились четкие и понятные задачи, которые полноценно выполнялись. Тут есть много вещей, связанных с событиями в Крыму, потому что там, на мой взгляд, этого не произошло", — заметил Игорь Кабаненко.

Напомним, начальник Главного управления персонала Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Воронченко заявил, что к захвату Крыма Россия готовилась годами, однако у ВСУ было 6 часов, чтобы поломать замысел Кремля.