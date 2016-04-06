В Европарламенте шокированы отчетом о зверствах России в Крыму и на Донбассе

5 апреля в Европарламенте был представлен шокирующий отчет "Российские военные преступления на востоке Украины" и "28 заложников Кремля".

Рассказать о ситуации на Донбассе в Брюссель приехать не только правозащитники, но и пострадавшие, сообщает "Радио Свобода".

"Сам по себе отчет является шокирующим. Он о пытках, об убийствах, об издевательствах над людьми. Женщина, которая свидетельствовала здесь сегодня вечером, не была бы здесь, если бы ее не сфотографировали два британских журналиста. Они, таким образом, спасли ей жизнь", —поделился впечатлениями депутат Европейского парламента Марк Демесмакер.

Доклады являются результатом совместной работы правозащитников, украинской миссии в Европейском союзе и депутатов Европарламента. Специалисты собирали информацию из первоисточников и беседовали со свидетелями.

В отчете "28 заложников Кремля" правозащитники собрали истории украинцев, которые по политическим мотивам были арестованы в России и аннексированном Крыму. Кроме Надежды Савченко, в российских тюрьмах находятся десятки других граждан Украины.

"Единственная их вина — они оказались в неправильном месте в неправильное время", — говорит председатель фонда "Открытый диалог" Людмила Козловская. — Один из заключенных — 74-летний мужчина, который общался с членами своей семьи с Украины. Это была единственная его вина. Его отправили в так называемый "Новый ГУЛАГ".

Правозащитники отмечают, что к заключенным гражданам Украины применяют пытки, часто не оказывают медицинскую помощь и адвокатскую поддержку. Им также не разрешают общаться с родственниками.

После слушаний в Европарламенте оба отчета представят в национальных парламентах ряда европейских государств. Также доклады планируют передать в Международный уголовный суд в Гааге.

Как известно, Россия отрицает прямое участие своей армии в конфликте на востоке Украины, а дела против украинских заключенных, в частности Надежды Савченко, считает законными.

Напомним, ранее эксперт объяснил, что дало зеленый свет трибуналу над военными преступлениями России на Донбассе.