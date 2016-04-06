Деньги и борьба за захваченные Россией территории: обозреватель объяснил значение Японии для Украины

Официальный визит президента Петра Порошенко в Японию важен потому, что Украина может получить доступ к дешевым японским кредитам и получить новый опыт бескровной борьбы за оккупированные Россией территории.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

"Голландия. Референдум. Два с половиной года назад мы начали наш путь в Европу. И мы там будем рано или поздно, ибо процесс начат и направление движения известно и не меняется. Остальное всё — мелочи и технические детали. А для того, чтобы быстрее нам стать прекрасной европейской страной, нам нужно каждому построить Европу в своей голове, в своем сознании, менталитете, сердце и душе́. И здесь у нас работы — непочатый край", — напомнил эксперт.

"Япония. Почему важно дружить с ней? И как прекрасно, что мы так отлично с ней дружим.

Япония — богатейшая страна с большим количеством лишних денег, которые она инвестирует в разные страны.

Япония — сильнейшая военная сила, один из самых стратегических военных союзников США.

Япония имеет, как и Украина, свои территории, оккупированные Россией. И я абсолютно уверен, что Япония, как и Украина их в скором историческом будущем вернет.

Япония в мае принимает "Семерку", а наша "Механическая пьеса" всегда интенсифицируется после саммитов "Семерки".

Вот поэтому Япония — наш важный друг и помощник в наших преобразованиях", — объяснил обозреватель.

Напомним, ранее политолог Павел Нусс заявил, что вопреки информационному удару коллаборантов по позициям Порошенко и Украины, наш глава государства прибыл в Японию на важнейшие переговоры в своей каденции.