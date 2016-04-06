Порошенко раскрыл, как Украина может "выиграть войну" за умы крымчан

Президент Петр Порошенко заявил, что власти Украины могут завоевать умы жителей аннексированного Россией Крыма только путем успешного внедрения реформ.

Об этом он сообщил в Японском национальном пресс-клубе, пишет УНИАН.

В то же время политик уточнил, что за последние два года жизнь на полуострове стала хуже.

"Люди не стали жить счастливее, наоборот, крымчане столкнулись со многими трудностями", — отметил глава украинского государства.

По его словам, "когда у нас будет много новых экономических возможностей..., повышения стандартов жизни — вот как мы можем выиграть войну за умы крымчан, несмотря на то, что Крым остается под огромным давлением российской пропаганды".

Напомним, ранее нардеп, лидер Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров заявил, что деоккупация Крыма произойдет гораздо быстрее, чем считают в Кремле. Ознакомиться с его мнением можно здесь.