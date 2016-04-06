У Порошенко назвали эпицентр боевых действий на Донбассе: карта зоны АТО

В зоне АТО на Донбассе эпицентром боевых действий остается Авдеевка Донецкой области. Обострилась обстановка и на Мариупольском направлении.

Об этом на брифинге сказал спикер администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко

На Луганском направлении было тихо.

На Донецком направлении эпицентром боевых действий остается Авдеевка, на которую приходится около половины всех обстрелов на Донецком направлении, где враг активно применяет минометы

В ходе вражеского минометного обстрела в Авдеевке поврежден дом, погибло несколько животных. Боевые действия начинаются еще до рассвета и продолжаются до позднего вечера. Также вчера беспокойно было в Луганском, Зайцево и Донецком аэропорту.

В Песках мирный житель подорвался на взрывном устройстве.

Всего за прошедшие сутки на Донецком направлении произошло 55 вражеских обстрелов (из них 18 минометных, во время которых оккупанты выпустили около 100 мин).

На Мариупольском направлении обстановка также обострилась. Горячей точкой вчера было Широкино, где также состоялся ряд минометных обстрелов.

В Марьинке дважды открывал огонь вражеский снайпер. Кроме этого, в Красногоровке боевики били из минометов, а в Новотроицком — применили БМП.

Ряд мелких провокаций произошло и на других участках фронта.

Всего за прошедшие сутки на Мариупольском направлении состоялся 21 вражеский обстрел (из них 6 минометных).

По информации Лысенко, за сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, 4 – получили ранения.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", как может весной измениться ситуация в зоне боевых действий на Донбассе.