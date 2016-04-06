Адмирал объяснил, почему Путин не уходит с Донбасса

Президент РФ Владимир Путин вряд ли отступится от Донбасса, поэтому агрессия России на востоке Украины будет продолжаться, не считаясь с санкциями с Запада.

Об этом адмирал запаса ВМС Украины, бывший первый заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Кабаненко рассказал на чате в "Главреде".

"Последняя информация, в частности, опубликованные в газете Bild данные свидетельствуют о том, что Россия серьезно расценивает свое присутствие на Донбассе и не намерена от него отказываться. Скорее всего, санкции Запада будут продолжены, как и политико-дипломатические усилия по прекращению конфликта", — заявил военный эксперт.

"Заявления военно-политического руководства России свидетельствуют о том, что эти аппетиты не уменьшились", — заметил бывший первый заместитель начальника Генерального штаба ВСУ.

Комментируя вопрос об угрозе боевиков ДНР и ЛНР расширить подконтрольную им территорию и говоря о возможных направлениях ударов террористов, Игорь Кабаненко подчеркнул: "Такие попытки возможные по разным направлениям. Прежде всего, в районе Донецка и Мариуполя".

Напомним, раньше адмирал объяснил, зачем Россия перебросила севастопольских морпехов под Мариуполь.

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