К Савченко не пускают украинских консулов, могут начать этапировать — адвокат

В России к незаконно осужденной летчице и нардепу Надежде Савченко не пускают украинских консулов, теоретически ее могут начать этапировать.

Об этом в своем Twitter-аккаунте написал ее адвокат Марк Фейгин.

В то же время журналисты уточнили, что наша соотечественница находится в СИЗО-3 (Новочеркасск Ростовской области).

"Украинских консулов Ковтуна и Москаленко не пускают (генконсул Украины в Ростове-на-Дону Анатолий Москаленко и вице-консул Александр Ковтун — ред.)… к Надежде", — отметил юрист.

Напомним, в конце марта Донецкий городской суд Ростовской области России приговорил Надежду Савченко к 22 годам лишения свободы, решение уже вступило в силу. Позже украинка возобновила сухую голодовку.