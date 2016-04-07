Вояж с интересом: о чем просил Порошенко в Японии

7 апреля 2016, 07:46

Насколько успешным был первый визит Порошенко в Токио, можно будет оценить через несколько месяцев.

Петр Порошенко и Синдзо Абэ

В ходе первого официального визита в Страну восходящего солнца Петр Порошенко стремился не только укрепить торгово-экономическое сотрудничество, но и продемонстрировать, что Украина имеет политическую поддержку и Запада, и Востока.

Визит Петра Порошенко в Японию состоялся накануне саммита G7, который в конце мая пройдет в Токио. И в Киеве не без оснований полагают, что украинский вопрос будет одним из ключевых на саммите. Лидеры "Большой семерки", изгнавшие из своего клуба Россию два года назад после аннексии ею Крыма, будут оценивать результаты санкционного давления на агрессора и решать, что делать дальше. Определенность в пролонгации санкций есть лишь со стороны США, которые продлили их на год, а вот страны ЕС должны будут принять решение в начале лета. Общая позиция лидеров G7 по дальнейшему "воспитанию" России экономическим кнутом будет важна для убеждения колеблющихся стран Евросоюза.

Порошенко в Токио заверил, что Украина четко выполняет свою часть Минских соглашений, в отличие от России, поэтому Киев рассчитывает на сохранение санкций против агрессора до полного освобождения Донбасса и Крыма. И вновь повторил, что проведение выборов на оккупированной территории возможно только после прекращения огня, вывода российских войск и восстановления контроля над украинской границей. Порошенко не случайно акцентировал на том, что Япония по собственному опыту знает, каково быть соседом России. Как известно, проблема принадлежности южных Курильских островов не может найти решения уже несколько десятилетий. Проведенная аналогия с аннексией Россией Крыма вполне допустима.

Украинская делегация в Токио

Стоит отметить, что Порошенко летал на Восток не только для того, чтобы заручиться политической поддержкой, но и за финансовой. Япония является одним из крупнейших инвесторов и в привлечении ее колоссальных финансовых ресурсов заинтересованы многие страны. Украина — не исключение, особенно учитывая нынешние непростые времена для экономики. Поэтому встреча с ведущими японскими бизнесменами в повестке дня визита украинского президента — далеко не протокольное мероприятие. Именно им Порошенко рассказывал о том, что формирование нового правительства — дело ближайших дней, а курс Украины на реформы, борьбу с коррупцией и улучшение инвестиционного климата — не декларации, а реальная работа, результаты которой уже можно увидеть. Президент призвал японских бизнесменов принять участие в приватизации украинских предприятий, которая вот-вот должна начаться. И заверял в способности Украины стать новыми воротами для японских инвестиций в Европу.

Поездка президента в Страну восходящего солнца состоялась на фоне разразившегося "оффшорного скандала", и Порошенко пришлось комментировать его из Токио, в то время как в Киеве эта миссия была возложена на юристов. Президент заверил, что действовал абсолютно прозрачно в соответствии с обещанием передать свои активы в управление Rothschild Group, в отличие от других фигурантов "Panama papers". А для большей убедительности пообещал проведение реформы по деофшоризации бизнеса, заявив, что в будущем обеспечит невозможность использования офшорных счетов в Украине. Видимо, после его возвращения процесс борьбы с офшорами станет не менее важным направлением, чем борьба с коррупцией.

Переговоры

По итогам переговоров премьер Японии Синдзо Абэ заверил Порошенко в готовности выполнить обещание по предоставлению Украине почти 2 млрд долларов финансовой поддержки, направленной на проведение реформ. Как известно, один миллиард долларов из этой суммы предусмотрен на реконструкцию Бортницкой станции аэрации в Киеве. Также  правительство Японии намерено выделить 13 млн долларов на гуманитарные цели на Донбассе. Еще один проект, который традиционно поддерживает японская сторона — финансирование мероприятий по преодолению последствий аварии на ЧАЭС. Для строительства хранилища ядерного топлива в Украине Япония намерена дополнительно выделить Украине 3,9 млн долларов.

Насколько успешным был первый визит Порошенко в Токио, можно будет оценить через несколько месяцев. После саммита "Большой семерки", перед которым японский премьер собирается наведаться в Россию, а также по степени расширения торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Японией в целом, и по активности японских предпринимателей в частности, которых, по оценкам президента, должны привлечь украинские порты и объекты энергетики, выставленные на продажу. Да и 25-летний юбилей установления дипломатических отношений между Украиной и Японией, по случаю которого следующий год объявлен годом Японии, также будет способствовать сближению с восточным партнером. 

фото: president.gov.ua

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Россия Крым Порошенко Абэ Япония Курилы авторская колонка Наталия Гейчук визит Panama papers
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