"Евровата" натянула явку: обозреватель объяснил, что будет после голландского референдума

Проведенный в Нидерландах референдум об отношении к Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС еще не означает, что голландцы отказали украинцам в евроинтеграции.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

"Четверг на календаре и опять ФБ-цунами из пены. Враги Украины просто заходятся в оргазме. Но давайте не спеша во всем разберемся", — предлагает политический эксперт.

"Правительство Голландии, решив не проводить общенациональную агитационную кампанию, делало ставку на то, что явки не будет. Но в итоге "евровата" смогла все таки натянуть явку в 32%. Что дальше?", — продолжает политолог.

"А дальше будет вот что. Будут проведены дебаты в голландском парламенте, и в связи с низкой явкой, рекомендательным, а не обязательным характером референдума и важностью Украины для ЕС, подключатся тяжеловесы в лице Обамы и Меркель (ибо это геополитка, и Голландия в этом случае — тоже муравей между скалами)... и будет принято решение все равно утвердить соглашение об Ассоциации с Украиной", — уверен Олег Пономарь.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что референдум в Нидерландах относительно Соглашения об ассоциации Украина-ЕС был направлен против единства Европы и европейских ценностей.