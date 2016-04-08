Адмирал рассказал, что помешало Украине защитить Крым в 2014-м

Заявления некоторых украинских политиков о том, что в 2014 году Украина не имела боеспособных частей, что привело к захвату Крыма Россией, не имеют под собой оснований.

Об этом адмирал запаса ВМС Украины, бывший первый заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Кабаненко рассказал на чате в "Главреде".

"Это неправда, что в 2014 году в Украине практически не было боеспособных частей. Тогда как они появились за короткий промежуток времени? Дело в том, что подготовка такого уровня группировок занимает годы, даже десятилетия. То есть утверждение "практически не было" не выдерживает критики", — подчеркнул военный эксперт.

"В Крыму были боеспособные части, с ними проводились разноплановые учения. Например, на восстановление боеспособности ВМС Украины в 2012 году было использовано 128 млн гривен, что дало возможность довести до боеспособного состояния основной корабельный состав национального флота", — вспоминает адмирал.

"На мой взгляд, вопрос в другом — насколько адекватным было руководство этой группировкой? Насколько правильно были использованы ее возможности? И сделаны ли выводы из крымских событий?", — заметил бывший первый заместитель начальника Генерального штаба ВСУ.

А комментируя слова начальника Главного управления персонала Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта Игоря Воронченко о том, что у ВСУ было 6 часов, чтоб поломать замысел Кремля по захвату Крыма, Игорь Кабаненко сказал: "Думаю, что (это было) реально".

Напомним, ранее адмирал объяснил, что помешало Украине быстро закончить войну на Донбассе, заметив, что нет быстрой реакции — нет успеха.

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