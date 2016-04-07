Эксперт объяснил, почему голландский тюльпан оказался с шипами

Кандидат экономических наук Андрей Новак, комментируя референдум в Нидерландах отметил, что 6 из 10 активных голландцев не захотели быть рядом с Украиной в совместной легкой форме политического соглашения — Ассоциации.

Об этом глава Комитета экономистов Украины написал на своей странице в Facebook.

"Голландцы не захотели быть рядом с государством, о котором знают только то, что Украина это: Чернобыль, две гражданские революции, ужасные условия для бизнеса, непреодолимая коррупция, сбитый над Украиной Boeing с голландцами на борту, тотальное уклонение от уплаты налогов через офшоры, начиная от первого лица — Президента", — пишет эксперт.

"Большинство голландцев так и не знают, что Boeing сбит хотя и над территорией Украины, но русскими войсками с российской ЗРК "Бук", которого даже нет на вооружении в украинской армии, и все потому, что в Украине сейчас не продолжение гражданской революции в виде гражданской войны, а прямая военная агрессия России с БТР, танками, ЗРК и многотысячной русской армией, которая не только аннексировала Крым, но и пересекла восточную государственную границу Украины с тысячами жертв и разрушений, захватила часть украинского Донбасса, откуда и запустила смертоносную для многих голландцев ракету...

Большинство голландцев так и не знают, что две гражданские революции в Украине это не "переворот" или "хунта", а все попытки украинцев избавиться от узурпации власти, коррупции и постоянных провалов экономики страны, это попытки оторваться от российского империализма и присоединиться к цивилизованной европейской демократии...

Большинство голландцев так и не знают ... Как и остальные европейцы, наверное, тоже.

Почему факты — одни, а их восприятие европейцами — другое?", — задается вопросом эксперт.

"Ответ очевиден — провал внешнеполитической и информационной политики украинских Минстерства иностранных дел и Минстеця, простите, "Министерства информационной политики".

Очередной вердикт в очередной сфере для ожиревших властно-оппозиционной касты офшорника и офшорниць.

Но после каждого вердикта, рано или поздно, наступает наказание", — подчеркнул Новак.

Напомним, голландцы не могут продолжить ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС при условии, когда значительное большинство граждан страны проголосовали против документа.

Напомним, по данным экзит-пола явка на референдуме, с учетом последнего периода голосования, составила 32,1%, против ратификации Соглашения проголосовали 61,1%, принявших участие в референдуме избирателей, за — 38,1%.

Ранее глава МИД Нидерландов Берт Кундерс отмечал, что правительство страны будет вынужден принять во внимание результаты референдума об отношении к Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. Если же голландцы проголосуют против пакта в поддержку ассоциации Украина — ЕС, то официальная позиция Нидерландов кардинально изменится.

В Евросоюзе все страны ратифицировали Ассоциацию Украина-ЕС.