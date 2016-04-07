Украинские депутаты помогли России победить на референдуме в Нидерландах — нардеп

7 апреля 2016, 12:30

Кривенко объяснил, почему большинство голландцев, принявших участие в голосовании, высказались против ассоциации Украины с ЕС.

Референдум в Нидерландах, иллюстрация

Негативный результат голландского референдума стал следствием пропагандистской работы России и постоянной критики из уст так называемых "еврооптимистов" в адрес Украины, которую они доносили до еврочиновников.

Об этом заявил народный депутат Вадим Кривенко.

По его словам, есть три основных причины, что более 60% граждан Нидерландов, принявших участие в голосовании, высказались против ассоциации Украины с ЕС.

Кривенко отметил, что значительную роль сыграли усилия, приложенные Россией.

"Ни для кого не секрет, что Нидерланды очень тесно связаны с Россией политически и экономически, начиная с первого российского императора Петра I. По состоянию на сегодня, между странами очень много экономических связей, начиная от LNG-терминала в порту Амстердама, заканчивая продажей тюльпанов ", — сказал он.

"Кроме того, именно российское лобби было инициатором проведения этого референдума", — подчеркнул народный депутат.

Второй причиной отрицательного результата волеизъявления голландцев Кривенко назвал то, что много граждан этой страны воспринимают Соглашение об ассоциации как расширение ЕС.

"Они достаточно консервативные люди, которые считают, что любое расширение Евросоюза, а ассоциацию страны с ЕС они воспринимают именно так, приведет к тому, что им придется дотировать еще и Украина, тратя свои деньги. Этого они не хотят", — добавил политик.

Также Кривенко отметил, что в значительной мере на мнение граждан Нидерландов повлияла работа, которую проводили депутаты Верховной Рады из межфракционного объединения "Еврооптимисты".

"Некоторые народные депутаты фактически монополизировали сотрудничество между Верховной Радой и Европейским союзом и считают, что именно они являются основными проводниками европейских идей в Украине", — подчеркнул он.

"Именно они работали последние дни на территории Нидерландов, и в некоторых моментах вместо того, чтобы рекламировать Украину, они ее активно критиковали так, как они это делают в Украине, и это не пошло на пользу", — считает народный депутат.

"Когда мы говорим о такой важной площадке, как нидерландский референдум, нужно было оставить свои амбиции и работать на благо Украины. Потому что это удар по всей Украине, а не по Порошенко, Яценюку и власти. Это нужно понимать и исправлять в будущем", — резюмировал Кривенко. 

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