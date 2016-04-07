В штабе рассказали о "горячих точках" на Донбассе и потерях боевиков: карта зоны АТО

В зоне проведения АТО на Донбассе обстановка остается сложной. "Горячими точками" остаются окрестности Горловки и Донецка. Враг, неся потери, продолжает вести мощные обстрелы из различных видов вооружения.

Об этом сообщил на брифинге спикер администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

На Луганском направлении противник в очередной раз нарушил режим тишины в Попаснянском районе, открыв огонь из гранатометов и зенитки.

На Донецком направлении обстановка остается самой сложной. В основных "горячих точках" — окрестности Горловки (Зайцево, Новгородское) и Донецка (Авдеевка, аэропорт) противник, как и раньше, ведет мощные обстрелы из минометов и, реже, — из ствольной артиллерии.

За прошедшие сутки на Донецком направлении противник выпустил по нашим позициям не менее 100 мин и несколько артснарядов.

На Светлодарской дуге враг уже традиционно использует бронетехнику (БМП). Всего за сутки на Донецком направлении произошло 49 вражеских обстрелов. Впрочем, противник понес серьезные потери: по информации ГУР МОУ, вчера погибли 5 и получили ранения 9 оккупантов из состава сразу трех подразделений российско-оккупационных войск.

На Мариупольском направлении было неспокойно по всей линии фронта.

Так, в Красногоровке и Широкино состоялись минометные обстрелы. Больше всего вражеских провокаций произошло в Марьинке. Вследствие резкой активизации противника силы АТО неоднократно и эффективно открывали ответный огонь. Всего за сутки на Мариупольском направлении состоялось 17 вражеских обстрелов.

За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, 1 – был ранен в результате минометного обстрела в Авдеевке.

Напомним, в штабе АТО сообщали, что боевики 67 раз били по нашим позициям, провоцируя силовиков на "ответку".