Голландцы "против": что ждет ассоциацию Украина-ЕС после референдума в Нидерландах

Согласно предварительным результатам референдума в Нидерландах, 61,1% голландцев высказались против ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. За соглашение проголосовали 38,1% избирателей. Однако важно отметить, что активность голландцев на этом референдуме не была высокой: явка составила 32,2%. Тем не менее, это является достаточным для признания референдума действительным.

Окончательный результат будет известен 12 апреля. "Если итоги референдума останутся такими, как сегодня, то мы не сможем продолжить ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной. Это мое политическое мнение", — отметил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на своей странице в Facebook.

"Сначала дождемся окончательных результатов, дальше будем обсуждать это в правительстве, дальше в парламенте, затем в ЕС. Хочу сразу предупредить людей, чтобы не было поспешных ожиданий: мы не хотим подводить тех, кто пришел голосовать, и с уважением относимся к их выбору — за или против — мы примем очень аккуратное решение", — подчеркнул Рютте.

Комментируя итоги голосования, президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что этот референдум не является препятствием на пути Украины в Европу, поскольку носит исключительно консультативный характер.

"Настоящая цель организаторов референдума — это не Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, это атака на единство Европы, атака на распространение европейских ценностей. Об этом в том числе свидетельствует та дискуссия, которая была развернута накануне референдума", — отметил Порошенко.

Эксперты рассказали, как результаты референдума в Нидерландах отразятся на дальнейшей судьбе Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, насколько прогнозированным был столь существенный разрыв между "за" и "против" не в нашу пользу, почему такой низкой была явка, почему голландцы проголосовали "против", какие уроки должны вынести для себя украинская власть, а также повлияло ли на мнение голландцев обнародование "панамских документов".

Дипломат, глава Центра исследования России, экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко:

Ожидания от референдума в Нидерландах были разные: от очень положительных до очень отрицательных. А вышло, как обычно, — где-то посредине. 32,2% тех, кто пришел на участки для голосования, — это очень маленький процент избирателей. И среди них, если верить предварительным результатам, 61,1% проголосовали против ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, то есть это где-то 15-16% от общего количества избирателей.

Поэтому говорить, что голландское общество выступило против Соглашения об ассоциации, можно с большой натяжкой. Если бы проголосовало 50% или 60%, то результат мог бы быть другим. По этой причине я согласен с мнением премьер-министра Голландии о том, что не следует делать поспешных выводов.

Этим голосованием голландцы поставил в весьма неудобное положение свою власть. В июле прошлого года парламент Голландии ратифицировал Соглашение, а теперь голландским властям придется искать какой-то политико-правовой выход из сложившейся ситуации. Хотя следует учитывать, что референдум был консультативным. Но, учитывая демократичность голландского общества, не принять во внимание результат референдума, безусловно, голландское правительство не сможет. Но сейчас оно попадает под давление со стороны Брюсселя, Вашингтона и Киева. Не завидую голландским политикам, которые будут вынуждены искать выход из сложившейся ситуации, не говоря уже о двусторонних отношениях, когда Берлин или Париж будут точно так же "бомбить" Гаагу с требованием найти такое решение, которое бы не препятствовало европейскому единству.

Безусловно, это является свидетельством того, что политика России, направленная на раскол Европы, работает. Это вывод для европейских руководителей. Это значит, что не защищаться от российской пропаганды, позволять России создавать в европейских странах "пятую колонну", финансировать ее и подрывать единство Европы, — это безответственность политики. Надеюсь, поняв необходимость защиты, на Западе осознают, что необходимо менять формулу, поскольку наступление — это лучшая защита. Нужно переходить в другую плоскость: нужно не защищаться, а наступать на Россию, а это будет требовать политического мужества, которого пока что на Западе нет. Это тот сигнал, на который ни в Брюсселе, ни в Берлине, ни в Гааге, ни в других европейских столицах не могут не обратить внимание.

Не думаю, что результаты референдума каким-то образом остановят процесс ратификации Соглашения, поскольку, повторюсь, референдум является консультативным. Сейчас все зависит от того, какую форму ответа найдет голландское правительство. В самом худшем случае, если голландский парламент пересмотрит свою ратификацию Соглашения и не ратифицирует его, это будет значить, что голландский парламент накажет голландский бизнес, потому что последний не сможет пользоваться теми преференциями, которые предоставляет данное Соглашение. А поскольку Нидерланды — это страна, которая основана на торговле, такой шаг будет слишком нелогичным и слишком не по-голландски. Поэтому, думаю, в ближайшую неделю после консультаций "всех со всеми" мы увидим решение, которое формально удовлетворит всех, но процесс выполнения этого Соглашение ни коим образом не будет заторможен.

Что касается влияния на мнение голландцев обнародованных "панамских документов", то это было бы явным притягиванием этого события к теме референдума. Обама очень правильно подчеркнул, что офшоры — это глобальная проблема, проблема глобального мирового экономического сообщества. Потому и реагировать на это нужно глобально.

А какой вывод следует сделать Украине? Он прост: точно так же, как сейчас из государственного бюджета выделяются большие деньги на оборону, нужно выделять средства (безусловно, не такие огромные), достаточные для того, чтобы наше внешнеполитическое ведомство имело возможность организовывать постоянное информационное присутствие Украины в каждой стране ЕС и НАТО. Когда не "десантами", которые высаживаются в этих странах в последние десять минут, а постоянной методичной работой в информационном пространстве каждой западной страны Украина будет присутствовать, не как страна, которая продуцирует негативную информацию, а как страна, которая демонстрирует свою европейскость. Тогда очень много мифов, на которых была построена кремлевская пропаганда, не будут иметь никакого эффекта. И тогда 60% голландцев, которые против ассоциации Украины и ЕС, превратятся в 60%, которые буду за.

Дипломат, руководитель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко:

У меня не было никаких сомнений в том, что референдум в Нидерландах будет проигран Украиной. Ситуация была крайне невыгодной для любой агитации. Сильных аргументов у Украины и правительства Голландии на этом референдуме не было. Результат "против" был вполне очевиден: из-за невосприятия состояния украинской экономики, коррупции и т.д. С другой стороны, он был слишком манипулятивными, поскольку речь шла не об Украине, а о невосприятии Европейского Союза. Это был сложный микс, который не давал надежд на положительный для Украины результат.

Большая разница между "за" и "против" больше важна не для нас, а для правительства Голландии, которое теперь должен что-то с этим делать. Для Украины пока ничего не меняется. Мы выполняем Соглашение об ассоциации, оно остается действующим. И в Украине, и в Голландии, и в Брюсселе понимают, что Соглашение об ассоциации ратифицировано Европейским парламентом, всеми странами Евросоюза, подписано всеми правительствами, включая голландское. Поэтому формальная сторона вопроса — на стороне Европейского Союза и Голландии. Они должны найти выход из той "каши", которую заварили.

Однако Украина должна честно сказать, что кроме объективных проблем, которые существуют в Голландии и ЕС, состояние нашей коррумпированности не позволяет цивилизованным народам воспринимать нас как часть цивилизованного мира. И пока мы не сделаем для себя соответствующие выводы, для нас будет невозможно реализовывать любые евроатлантические или европейские интеграционные планы.

Уроков из этого украинской власти следует извлечь много. И среди них есть совершенно узкоспециализированные, которые нужно понимать, ведя информационную кампанию, популяризируя Украину. Наиболее очевидный урок — тот, что касается украинской коррупции, кавардака, отсутствия реформ, неэффективного управления. Это то, что делает нас в глазах европейцев частью чего-то другого, но не европейской цивилизации.

Такой скандал, как связанный с обнародованием "панамских документов", не мог не повлиять на общественное мнение. Но если что-то и изменило мнение голландцев, то речь идет лишь о нескольких процентах, а не кардинальных показателях. Соцопросы разного рода показывают, что вопрос украинской коррупции было основным в негативном восприятии Украины в Голландии задолго до появления "панамских документов". Проблема не в том, когда появились эти документы, а в том, что коррупция в Украине давно, и о ней знает присутствующий здесь голландский бизнес. Ведь Голландия — один из крупнейших инвесторов в экономику Украины. Так что о нас в Голландии знали всё и оценивали довольно объективно. А этот скандал лишь подтвердил самые худшие опасения насчет Украины.

Директор информационно-политического центра "Перспектива" Павел Рудяков:

Результат референдума приблизительно таким и прогнозировался — 60/40, где 40% тех, кто за ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Это ожидаемый результат. Низкая явка — это традиционное явление для европейцев. Они и выборы в Европарламент проводят, не требуя выполнения нормы о том, чтобы явилось 50% избирателей. Да и в самом Европарламенте порой голосует лишь большинство присутствующих в зале, а не большинство от общего количества. Это падение электоральной активности населения, которое уже давно стало тенденцией. То есть эта низкая явка не касалась именно украинского вопроса.

Какими могут быть последствия результатов референдума? Юридических последствий для Соглашения не будет, по крайней мере, прямых. Разве что будут какие-то косвенные. Как сказал голландский премьер-министр, правительство Нидерландов учтет и точку зрения населения, которое высказалось на референдуме, и интересы Голландии. А государственные интересы Голландии совпадают с европейскими интересами — сотрудничать с Украиной, продвигать проект, который мы называем евроинтеграцией, а они называют сотрудничеством или "Восточным партнерством".

Какие последствия для нас? Думаю, тут несколько поспешили "поперед батька в пекло" те, кто написал комментарий для Порошенко о том, что наша евроинтеграционная политика не изменится, а тем, кто в Голландии высказался против, — позор. Это поспешный комментарий, ведь голландцы не оценивали нашу евроинтеграционную политику, они не брались оценивать наши устремления — и государства, и гражданского общества. Они не говорили, что мы должны отказаться от своих стремлений. Они просто высказали свое отношение, с которым нужно считаться.

Прежде всего, на это должно обратить внимание Министерство иностранных дел, которое до последнего вводило в заблуждение население Украины и руководство государства, что на мнение голландцев могут повлиять какие-то мероприятия вроде клоунады Климкина с велосипедом посреди Амстердама. На мой взгляд, это только портило впечатление об Украине, создавало впечатление клоунады, которая была лишней. Не только мы знали наперед, что таким будет результат, но и государственные чиновники понимали это, но никто об этом не докладывал руководству страны. Нельзя было идти таким путем, это политика, которая вредит национальным интересам. Нужно было готовиться к тому, что будет такой результат. Нужно было подумать о мерах, которые после этого результата предпринять, чтобы и из этого извлечь какой-то позитив. Нужен был диалог с голландцами, а не поездки, которые предпринимались нашей стороной в последний момент. Те, кто ездил в Нидерланды во главе с г-жой Гопко, теперь бегают и рассказывают, что все плохие, а только они — хорошие. На этом ведь жизнь не заканчивается, а с Голландией нужно будет сотрудничать, и там может измениться мнение. Позиция правительства Нидерландов позитивная для нас, но эта позиция должна несколько корректироваться под влиянием результатов этого референдума.

Что касается влияния на мнение голландцев "панамских документов", то это притягивание за уши. У голландцев есть общее впечатление и отношение к Украине. Если у среднестатистического голландца в небольшом городе спросить, что они знают об Украине, на основании чего принимали свое решение на референдуме, они бы сказали: "Динамо" (Киев), Майдан и еще несколько ключевых слов, и все. Однако общее впечатление у них отрицательное, и это отношение не к Украине, а к тому, что она хочет стать членом Евросоюза — они этого не хотят, и это их право. Мы ищем тут какие-то коварные комбинации, "гибридные войны", "руку Кремля" — это все наши желания оправдать вещи, которые нам не нравятся. Репутация Украины в мире, в Европе, в Голландии не настолько позитивная, насколько нам бы хотелось. Но та репутация, которую мы бы хотели иметь в мире, разве соответствует реальному положению дел? Нет, не соответствует. Нужно улучшать ситуацию и внутри Украины, и работать над репутацией. Но репутация государства за рубежом не формируется на 100% за счет того, что делает Министерство иностранных дел, культурные центры и т.д. Нужно быть европейцами и показывать себя европейцам. На это может уйти не год и не два, даже не одно поколение, чтобы голландцы и бельгийцы сказали, что украинцы — такие же, как они, такая же Европа, как и они.

Есть и исторические стереотипы, которые сложно преодолеть. В Украине говорят, что мы — мост между Востоком и Европой, львовяне говорят, что Европа заканчивается во Львове, а поляки говорят, что Европа заканчивается в Познани, а в Познани говорят, что Европа заканчивается на правом берегу Вислы, и что половина Варшавы тоже не является Европой. Эти исторические стереотипы устоялись и никуда не исчезают, они уже заложены в коллективном сознании.

Повторюсь, это было голосование не против нас, это не значит, что 60% голландцев против Украины. Это 60% — от того количество, которое явилось на референдум (а пришло не так уж много людей), и они не хотят, чтобы мы были членом их сообщества.

Также нужно помнить, что сегодня Евросоюз как сообщество переживает не лучшие времена. Мы — бедные, они — богаче. Потому в этой ситуации к нам отношение, как к бедному родственнику: если бы бедный родственник собирался приехать из села, то 60% семьи бы проголосовало за то, чтобы он сало и картошку передал, но сам не приезжал.

Сейчас ни в коем случае нельзя выходить на уровень конфронтации, нельзя говорить: "Ух, голландцы, сейчас мы вам покажем! Какую-то свинью вам подложим". Так нельзя. Такова их точка зрения, и они имеют на нее право. Это реальность, осознавая которую, нужно двигаться дальше. Тут не на что обижаться. Они не против нас голосовали, мол, украинцы — плохие. Не было этого! Есть просто скептическое или негативное отношение к тому, чтобы Украина продвигалась в ЕС, у них есть опасения на этот счет.