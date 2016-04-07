Эксперт рассказал, почему голландцы сказали Украине "нет"

Прошедший в Нидерландах совещательный референдум об отношении к Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС показал, что голландцам не нравятся украинская коррупция, кавардак, отсутствие реформ и неэффективное управление.

Об этом дипломат, руководитель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко рассказал в комментарии "Главреду".

"У меня не было никаких сомнений в том, что референдум в Нидерландах будет проигран Украиной. Ситуация была крайне невыгодной для любой агитации. Сильных аргументов у Украины и правительства Голландии на этом референдуме не было. Результат "против" был вполне очевиден: из-за невосприятия состояния украинской экономики, коррупции и т.д. С другой стороны, он был слишком манипулятивными, поскольку речь шла не об Украине, а о невосприятии Европейского Союза. Это был сложный микс, который не давал надежд на положительный для Украины результат", — подчеркнул дипломат.

"Большая разница между "за" и "против" больше важна не для нас, а для правительства Голландии, которое теперь должно что-то с этим делать. Для Украины же пока что ничего не меняется. Мы выполняем Соглашение об ассоциации, оно остается действующим. И в Украине, и в Голландии, и в Брюсселе понимают, что Соглашение об ассоциации ратифицировано Европейским парламентом, всеми странами Евросоюза, подписано всеми правительствами, включая голландское. Поэтому формальная сторона вопроса — на стороне Европейского Союза и Голландии. Они должны найти выход из той "каши", которую заварили", — считает руководитель фонда "Майдан иностранных дел".

Однако, по его мнению, Украина должна честно сказать, что, кроме объективных проблем, которые существуют в Голландии и ЕС, состояние нашей коррумпированности не позволяет цивилизованным народам воспринимать нас как часть цивилизованного мира. И пока мы не сделаем для себя соответствующие выводы, для нас будет невозможно реализовывать любые евроатлантические или европейские интеграционные планы.

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"Уроков из этого украинской власти следует извлечь много. И среди них есть совершенно узкоспециализированные, которые нужно понимать, ведя информационную кампанию, популяризируя Украину. Наиболее очевидный урок — касающийся украинской коррупции, кавардака, отсутствия реформ, неэффективного управления. Это то, что делает нас в глазах европейцев частью чего-то другого, но не европейской цивилизации", — говорит эксперт.

"Скандал, связанный с обнародованием "панамских документов", не мог не повлиять на общественное мнение. Но если что-то и изменило мнение голландцев, то речь идет лишь о нескольких процентах, а не кардинальных показателях. Соцопросы разного рода показывают, что вопрос украинской коррупции был основным в негативном восприятии Украины в Голландии задолго до появления "панамских документов". Проблема не в том, когда появились эти документы, а в том, что коррупция в Украине давно, и о ней знает присутствующий здесь голландский бизнес. Ведь Голландия — один из крупнейших инвесторов в экономику Украины. Так что о нас в Голландии знали все и оценивали довольно объективно. А этот скандал лишь подтвердил самые худшие опасения насчет Украины", — подытожил Богдан Яременко.

Напомним, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал в комментарии "Главреду", что референдум показал: политика России, направленная на раскол Европы, работает.