Донбасс без порожняка: как обустроить украинский Восток?

Тлеющий конфликт на Донбассе не является достаточным поводом для отказа от поисков путей формирования государственной политики реинтеграции страны и формирования образа будущего для Донбасса и Крыма.

Украина продолжает жить в условиях ампутации Крыма и болезненно вспыхивающего Донбасса. Ситуация, откровенно говоря, малоприятная, и общественный запрос на конкретные действия то и дело приводит к простым предложениям: построить высокие стены, отделить временно потерянные территории, при этом при хорошем раскладе вывезя тех, кто сохранил не только украинский паспорт, но и лояльность сине-желтому знамени. Сценарий, безусловно, пользующийся популярностью, но не учитывающий, как минимум, один нюанс: отказ от части территории может спровоцировать "эффект домино" в других регионах, тем самым обеспечив развитие гангрены территориальной целостности.

Наша страна является одной из крупнейших по территории и числу населения в Европе. В современном мире совокупность этих факторов означает значительный интерес со стороны потенциальных инвесторов, поскольку после достижения отечественной экономикой дна неизбежно начнется экономический рост, пространство для которого куда больше, чем у украинских соседей. Даже если Украина сегодня напоминает запущенный и обветшавший особняк, это не повод искусственно уменьшать его размеры или превращать в пародию на общежитие. Не будем забывать, что Россия питает надежды натянуть на украинские реалии боснийский сценарий, максимально обездвижив украинское государство, лишив его пространства для маневра.

Виноваты ли жители Донбасса в том, что в их регионе практически не было проукраинской политики, а защищающие национальные интересы СМИ и несколько лет назад можно было пересчитать по пальцам? Если ответственность и лежит, то на генералах местного бизнеса и их политическом прикрытии, выбиравшем самые простые пути защиты собственных интересов. Часть ответственности — и на политиках общенационального масштаба, которым было проще отдать в управление "донецким" и "луганским" их малую родину, а не выстраивать общенациональную политику. Неоднократно приходилось слышать, что большинство на Донбассе составляют прагматики, и я на собственном примере убедился, что вести с местными жителями диалог можно и нужно. Для начала — превратив украинский Донбасс в плацдарм по работе с жителями временно неконтролируемых территорий. Поставить на всех клеймо "ватники" — самый простой, но разрушительный по сути путь, который Украина себе позволить не может.

Более того — необходимо понимать, что сегодня диктовать условия реинтеграции официальный Киев не сможет, у него для этого нет оснований. Нашим политикам было бы неплохо не очаровываться результатами хорватских "Бури" и "Молнии", а искать пути для объяснения согражданам простой истины: реинтеграция потребует компромиссов, многие из которых на первый взгляд покажутся обществу неприемлемыми.

У будущего Донбасса (а следом за ним — и Крыма) несколько составляющих. В первую очередь, это "агенты изменений" — молодежь, проживающая на неконтролируемых Украиной территориях, но мыслящая категориями украинских интересов. Мобилизовать ее ради возвращения потерянных регионов в украинское лоно — задача первоочередная. К тому же необходимо использовать вынужденных переселенцев в качестве кадрового резерва будущей украинской власти в Донбассе и Крыму. Пусть сегодня они проведут время в "бассейне сухого плавания", отрабатывая будущие решения, но зато возвращение весомой части страны не станет неожиданностью для национальной элиты.

Еще один важный момент — реальная деолигархизация Донбасса и стимулирование развития малого и среднего бизнеса. Мало того, что Ринат Ахметов в самые острые для его родной земли моменты "ушел в гудок", так еще и структура нынешнего производства на Донбассе не способствует появлению свободомыслящих людей. Создать на востоке Украины стимулы для развития национальной буржуазии — задача первоочередной важности.

Украинской власти необходимо в кратчайшие сроки сформировать государственную политику в отношении Крыма и Донбасса, основанную не на тактических решениях, а зиждущуюся на стратегических интересах страны. Это позволит не только обозначить параметры возвращения временно потерянных регионов, но и уменьшить давление на официальный Киев со стороны Запада, готового решать конфликт на востоке нашей страны даже ценой украинских интересов. Поэтому не восхищение чужими успешными сценариями реинтеграции, а своя история успеха в деле восстановления суверенитета как воздух нужна Украине.