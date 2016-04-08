Украинская разведка рассказала о судьбе российских генералов, вернувшихся с Донбасса

Главное управление разведки МО Украины продолжает целенаправленно собирать факты об участии военнослужащих ВС РФ в военных преступлениях на временно оккупированных территориях Донбасса для передачи доказательной базы в Международный уголовный суд, а также отслеживать их дальнейшую деятельность и перемещения по возвращении в Россию. Информация о российских военнослужащих, подозреваемых в совершении военных преступлений на территории Украины, регулярно передается украинской стороной странам-членам ЕС и НАТО в т.ч. с целью расширения "санкционного списка".

Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Установлены нынешние места прохождения службы и должности кадровых российских генералов, которые в 2014-2015 годах непосредственно участвовали в вооруженной агрессии России против Украины:

Генерал-лейтенант Гурулев Андрей Викторович, который с осени 2014 года до конца весны 2015-го командовал 12-м Командованием резерва (на т.ч. Центр территориальных войск, Новочеркасск, Россия) Южного ВО (Ростов-на-Дону ), вернулся на должность командующего 58 армии (Владикавказ) Южного ВО ВС РФ. При выполнении преступных приказов военно-политического руководства по организации вооруженной агрессии против Украины Гурулеву было присвоено воинское звание "генерал-лейтенант" (указ президента РФ от 13.12.2014 г.. № 764), а в марте 2016 он награжден орденом "Мужества";

генерал-майор Зусько Михаил Степанович, с лета до конца осени 2014 года командовал 1 АК 12-го Командование резерва Южного ВО ВС РФ, а по возвращении в Россию в 2015-м назначен на должность замкомандующего 49-й армии (Ставрополь) Южного ВО ВС РФ;

генерал-майор Солодчук Валерий Николаевич, который с осени 2014 года до конца весны 2015-го командовал 1 АК 12 Командования резерва Южного ВО ВС РФ, по возвращении в Россию в 2015-м был назначен на должность замкомандующего 5-й армии (Уссрийск) Восточного ВО (Хабаровск) ВС РФ;

В украинской разведке напомнили о неизбежности наказания за военные преступления, которые не имеют срока давности, и ответственность за которые предусмотрена нормами международного и национального уголовного права.

Фото: psb4ukr.org, kchr.ru