У Порошенко назвали "горячую точку" Донбасса и потери силовиков: карта зоны АТО

В течение прошедших суток в зоне АТО на Донбассе боевики нарушали "режим тишины", горячее всего было в Авдеевке Донецкой области.

Об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента по вопросам спецоперации полковник Андрей Лысенко, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время он уточнил, что в результате боевых действий погиб один украинский военный, а еще 12 — были ранены.

"На Луганском направлении 7 апреля противник трижды нарушил "тишину", обстрелы произошли в районе Станицы Луганской, Трехизбенки и в пригороде Попасной", — отметил полковник.

Между тем на Донецком злоумышленники 54 раза открывали огонь (каждый четвертый раз — из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения).

"Оккупанты активизировались по всему фронту, однако горячее всего было в Авдеевке, где боевые действия продолжаются круглосуточно. Силы АТО неоднократно и успешно открывали огонь, чтобы прекратить агрессивные действия противника", — подчеркнул спикер.

Также Лысенко сказал, что преступники сосредоточили силы в районе Ясиноватой, Яковлевки, Минерального и ведут огонь оттуда, пытаясь захватить промзону Авдеевки, и, в случае успеха, развить наступление дальше.

На Мариупольском направлении, в частности, в Марьинке по позициям бойцов открывали огонь снайперы, в Новотроицком враг дважды применил САУ "Гвоздика". "Всего за прошедшие сутки на этом направлении зафиксированы 16 вражеских обстрелов", — добавил он.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", как может измениться ситуация в зоне боевых действий на востоке украинского государства весной. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.

Карта: mediarnbo.org