У Порошенко назвали "горячую точку" Донбасса и потери силовиков: карта зоны АТО

В течение суток погиб один украинский военный, отметил Лысенко.
В течение прошедших суток в зоне АТО на Донбассе боевики нарушали "режим тишины", горячее всего было в Авдеевке Донецкой области.
Об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента по вопросам спецоперации полковник Андрей Лысенко, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.
В то же время он уточнил, что в результате боевых действий погиб один украинский военный, а еще 12 — были ранены.
"На Луганском направлении 7 апреля противник трижды нарушил "тишину", обстрелы произошли в районе Станицы Луганской, Трехизбенки и в пригороде Попасной", — отметил полковник.
Между тем на Донецком злоумышленники 54 раза открывали огонь (каждый четвертый раз — из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения).
"Оккупанты активизировались по всему фронту, однако горячее всего было в Авдеевке, где боевые действия продолжаются круглосуточно. Силы АТО неоднократно и успешно открывали огонь, чтобы прекратить агрессивные действия противника", — подчеркнул спикер.
Также Лысенко сказал, что преступники сосредоточили силы в районе Ясиноватой, Яковлевки, Минерального и ведут огонь оттуда, пытаясь захватить промзону Авдеевки, и, в случае успеха, развить наступление дальше.
На Мариупольском направлении, в частности, в Марьинке по позициям бойцов открывали огонь снайперы, в Новотроицком враг дважды применил САУ "Гвоздика". "Всего за прошедшие сутки на этом направлении зафиксированы 16 вражеских обстрелов", — добавил он.
Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", как может измениться ситуация в зоне боевых действий на востоке украинского государства весной. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.
Карта: mediarnbo.org